이선민家 유전자 얼마나 센 거야..도플갱어 친누나 3명 깜짝 등판(놀뭐)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 이선민과 똑닮은 친누나들이 실제 등판한다.

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11일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)는 '쩐의 전쟁 in 구미' 편으로 꾸며진다. 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 양상국이 이선민의 고향집을 찾아 부모님, 누나들을 만나는 모습이 그려진다.

이날 멤버들은 이선민의 가족 앨범을 보다가, 담임 선생님 같은 포스를 풍기는 중학생 이선민의 사진을 보고 깜짝 놀란다. 이선민의 모친은 아들의 노안 관련한 댓글을 봤다면서 "나한테는 아기 같다"라고 애정을 발산한다. 그러면서도 "보기와 다르게 착하게 컸다"라는 칭찬인지 디스인지 모를 한마디를 남겨 웃음을 자아낸다.

온라인상 화제를 모았던 이선민의 도플갱어 누나들도 실제 등판해 관심을 집중시킨다. 주우재는 "선민이가 걸어오는 줄 알았다"라며 소름 돋는 싱크로율에 놀라고, 유재석은 "서로 얼굴만 봐도 빵 터지시네"라며 즐거워한다. 붕어빵처럼 닮은 얼굴과 단발 헤어스타일에 하하는 "머리도 굿즈로 맞추신 거냐"라고 반응해 폭소를 안긴다.

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이선민의 가족들이 총출동한 MBC '놀면 뭐하니?'는 7월 11일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.