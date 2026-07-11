6기 영숙, 갑상선암 후유증에 고통 "기침하다 구토, 약도 안 들어"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 6기 영숙이 갑상선암 후유증을 고백했다.

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영숙은 11일 "갑상선암 후유증으로 목이 약해져 요즘 기침을 미친듯이 하는데…(여러 병원을 가도 알레르기 증상이라고 하는데 기침을 하다가 토하기도 하고 약도 안 들고..진짜 최악의 컨디션이다) 기차 안에서 계속 기침하는 게 너무 민폐여서 기침이 나올 것 같으면 밖으로 나가고..몇 번을 왔다 갔다 했는지 모르겠다"고 털어놨다.

영숙은 "근데 참을 수 없어서 기차 화장실 앞에서 줄줄이 몇 분 동안 기침하고 다시 자리에 돌아오니 앞좌석 스윗한 외국인이 먹으면 목이 좀 나을 거라고 레몬 사탕을 주셨다ㅠㅠㅠㅠ 지금 안정 찾음ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ흐어 갑자기 눈물이ㅠㅠ"라며 기차 외국인 승객에게 받았던 호의에 고마움을 드러냈다.

영숙은 지난 2월 갑상선암 투병을 고백, 4월 수술을 받았다. 수술 후 동위원소 치료를 받는 근황을 공개했던 영숙은 최근 검사 결과 다른 장기에 전이가 없고, 암이 없는 상태가 됐다고 밝혀 많은 응원을 받았다.

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한편, SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 6기에 출연한 영숙은 같은 기수 영철과 2022년 결혼, 슬하 딸 하나 아들 하나를 두고 있다.

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wjlee@sportschosun.com