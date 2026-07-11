"첫 인사하자마자 키스" 공유·김고은, '도깨비' 10년만 밝힌 키스신 비화

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김고은과 공유가 첫 키스신 촬영을 회상했다.

Advertisement

11일 방송된 tvN '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행'에서는 라마 '도깨비'의 방영 10주년을 기념해 강릉에서 10주년 파티를 여는 도깨비 식구들의 이야기가 이어졌다.

이날 '도깨비' 명장면에 대한 퀴즈를 진행했다.

이때 '메밀밭 키스신'에서 나온 공유의 대사를 맞추는 퀴즈가 나왔고, 김고은이 정답을 맞췄다.

Advertisement

이어 김고은은 해당 장면에 대해 "공유와 처음 인사를 하자마자 키스를 한 장면"이라고 비화를 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "수많은 각도에서 키스 신을 찍었다"라고 회상했고, 유인나는 "뽀뽀 많이 했겠네?"라고 질문했다. 이에 공유는 "이 장면이 힘을 준 신이다"라고 설명했다.

Advertisement

그러자 유인나는 "나갈 때 '나 오늘 뽀뽀한다' 하고 나갔냐"고 물어 모두를 폭소케 했다.

이에 김고은은 "공유랑 뽀뽀한다 야호"라고 유쾌하게 답했고, 공유도 "난 그랬다. 나한텐 소중한 신이다"라고 받아쳤다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com