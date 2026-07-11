'도깨비' 김성겸, 수척해진 모습으로 등장.."나으리" 한마디에 '공유·김고은 눈물바다'

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[스포츠조선 정유나 기자] '도깨비' 배우들이 선배 김성겸의 등장에 눈물을 흘렸다.

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11일 방송된 tvN '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행'에서는 라마 '도깨비'의 방영 10주년을 기념해 강릉에서 10주년 파티를 여는 도깨비 식구들의 이야기가 이어졌다.

이날 방송에서는 함께하지 못한 '도깨비' 식구들의 영상 편지가 공개돼 모두를 뭉클하게 만들었다.

특히 모두를 놀라게 한 영상편지의 주인공이 등장했다. 바로 유신우 회장 역의 배우 김성겸이 그 주인공이었다. 촬영 당시보다 한층 수척해진 모습으로 등장한 김성겸은 드라마 속 명대사를 재현했다. 그는 "나으리, 10년 만에 뵙습니다. 그동안 안녕하셨습니까. 나으리는 항상 제 마음속에 나으리로 자리 잡고 계십니다"라고 인사해 뭉클함과 반가움을 동시에 전했다.

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예상치 못한 김성겸의 등장에 현장은 눈물바다가 됐다.

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이어 김성겸은 "다들 안녕하세요, 반갑습니다. 항상 '도깨비' 생각하면 아주 옛날 같은데 벌써 10년이다. 강산도 변한다는 말이 있듯이 여러 가지가 변했을 것 같은데 사람들은 변치 않고 그대로다. 세월이 이렇게 흘렀다. 엊그제 같다. 10주년 방송을 축하드리고 앞으로도 20, 30년 사랑받겠구나, 생각하니 힘이 생기는 것 같다"라는 인사를 건넸다. 또한 김성겸은 "공유는 참 오랜만에 보는데도 매일 보는 것 같다. 친밀감이 있고 너무 좋다. '사랑합니다 나으리'"라고 덧붙여 먹먹함을 자아냈다.

그의 인사가 끝나자 모두 눈물을 훔쳤다. 공유는 "생각지도 못한 분이 나와서 깜짝 놀랐다. 건강하신 모습 보니까 좋다. 그런데 아버지 생각도 막 나고. 연배가 비슷하시니까. 같이 연기할 때 너무 재밌었다. 너무 편하게 대해주셨다. 권위적이지도 않다"라며 반가워했다.

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이어 공유는 "몸이 안 좋으셔서 원래보다 빨리 하차하셨다. 내용을 수정해서, 나랑 바둑 두는 장면을 마지막으로 하차하셨다. 그래도 건강하셔서 다행이다"라고 전했다. 연신 눈물을 흘리던 김고은은 "첫 마디로 여전히 '나으리'라고 하시는데 거기서 울컥했다"라고 털어놨다.

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jyn2011@sportschosun.com