환희, 몰래 알바 면접 본 74세 母에 분노 "돈 부족하면 얘기하라고" ('살림남')

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[스포츠조선 이우주 기자] '살림남' 환희가 몰래 아르바이트 면접을 본 어머니에 속상함을 드러냈다.

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11일 방송된 KBS2 예능프로그램 '살림하는 남자들'에서는 환희 모자의 이야기가 그려졌다.

환희의 어머니는 평소와 달리 낮은 텐션을 보였다. 어머니는 "나도 다 됐나 보다. 써먹을 곳도 없고"라며 냉랭한 기운을 풍겨 환희를 걱정시켰다. 그때 어머니에게 한 통의 전화가 왔다. 전화를 대신 받은 환희는 어머니가 아르바이트 면접을 봤다는 소식을 알게 됐다. 환희는 어머니에게 "면접 봤냐. 이게 무슨 말이냐. 돈 부족하면 나한테 얘기하라 하지 않았냐"고 속상해했다.

어머니는 "내가 집에만 있는 것도 그렇고 너한테 신세만 지고 있지 않냐. 내가 내 인생에서 처음 '살림남'할 때 처음 돈 들어왔을 때 기분이 너무 좋았다. 내 인생도 인생이구나 느껴지고 엄마가 나이보다 힘이 넘친다"고 했지만 환희는 "말도 안 되는 얘기다. 무슨 아르바이트냐"고 언성을 높였다. 환희 모자의 갈등에 은지원은 "저는 하라고 했을 거 같다. 반대한다고 안 하실 거 같진 않다"고 밝혔다.

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어머니는 "제가 인생에 꿈이 뭐가 있겠냐. 그렇게 가족들 뒷바라지 하고 살았는데 제주도 다녀오고 난 후부터는 어디 나가고 싶은 마음도 생기고 손자들한테 조그만 거라도 줄 수 있지 않냐"고 밝혔다. 하지만 74세 무경력인 어머니에게 아르바이트의 벽은 너무나 높았다. 환희 몰래 아르바이트를 구하던 어머니는 나이 제한으로 번번히 거절당했다.

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환희는 친형에게 어머니의 상황을 털어놨다. 친형은 "엄마가 사회생활하겠다고 마음 먹은 걸 막을 수는 없을 거 같다. 엄마 인생의 전환점이라 생각하고 너무 부정적으로 생각하지 않았으면 좋겠다"고 밝혔고 환희도 점점 마음을 열었다.

고성이 오간 다음날, 환희 모자는 함께 시니어 일자리 상담을 받으러 갔다. 직원은 일하기 전 일자리 체험을 제안했고, 어머니는 의욕을 불태웠다.

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참기름을 짜는 일을 하며 처음으로 아르바이트에 도전해본 환희의 어머니. 이어 어머니는 카페 체험까지 하며 새로운 일에 도전해봤다.

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어머니는 "이렇게 나와보니까 삶이 이런 거구나 싶고 에너지가 솟아올랐다. 힘든 노동을 하면서도 이건 힘든 게 아니구나. 삶의 즐거움이라는 걸 느꼈다"고 기뻐했다. 환희 역시 "사회에 나와서 해보고 싶었던 것들을 끝까지 해내는 걸 보면서 '나이가 전부가 아니구나', '엄마도 열정을 갖고 있구나' 싶었다. 앞으로 해보고 싶은 것들 하실 수 있게 긍정적으로 찬성할 거 같다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com