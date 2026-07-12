임라라, 9개월 딸 침대 틈으로 넘어갈 뻔 '철렁'…방심한 ♥ 손민수에 '분노의 스매싱'

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[스포츠조선 정안지 기자] 임라라, 손민수가 딸이 침대 틈으로 넘어질 뻔한 아찔한 상황에 가슴을 쓸어내렸다.

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12일 유튜브 채널 '엔조이커플enjoycouple'에는 "자다가 갑자기 벌떡 일어난 쌍둥이 아들! 성장속도 미쳤다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 임라라, 손민수 부부는 육아하던 중 아들이 여러 차례 도전 끝에 침대를 붙잡고 첫 홀로 서기에 성공하자 감격했다. 엄마, 아빠는 환한 미소를 지으며 강이 군을 꼭 안아줬고, 임라라는 "한 번만 더 해보자"며 앵콜을 요청했다. 그러나 아쉽게도 실패, 순식간에 지나간 첫 홀로서기였지만 부모에게는 잊지 못할 순간이 됐다.

하지만 기쁨도 잠시였다. 강이 군에게 엄마, 아빠의 시선이 쏠리는 와중 혼자 있던 딸 단이 양이 중심을 잃고 침대가 열린 틈새로 살짝 넘어갈 뻔한 것. 이를 발견한 임라라는 순식간에 몸을 날려 딸을 붙잡았고, 다행히 사고는 발생하지 않았다.

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"아 놀랐다"라면서 놀란 가슴을 쓸어내린 임라라는 안도의 한숨을 내쉰 뒤 아이를 제대로 마크하지 못한 남편 손민수를 향해 분노의 배 스매싱을 날렸다. 역시나 깜짝 놀란 손민수는 방석으로 틈새를 막은 뒤, 놀란 가슴을 쓸어내렸다.

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임라라는 혹시 놀랐을 딸을 품에 꼭 안아 달래며 "이제 아이들이 많이 커서 침대를 전부 막아야 할 때가 왔다"라고 말했다.

폭풍 성장한 아이들의 예측 불가능한 움직임에 부모 역시 한순간도 긴장을 늦출 수 없는 모습이었다. 다행히 임라라의 빠른 대처 덕분에 큰 사고로 이어지지 않았고, 아찔했던 상황은 무사히 마무리됐다.

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한편, 임라라와 손민수는 지난 2023년 결혼했으며, 시험관 시술로 쌍둥이 남매를 임신해 지난해 10월 출산했다. 부부는 현재 유튜브와 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 쌍둥이 육아 일상을 공개 중이다.

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anjee85@sportschosun.com