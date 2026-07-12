이효리, 풀메 후 날렵 옆태로 감탄 자아내더니…퇴근길엔 180도 반전 소탈 매력

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 이효리가 화려한 메이크업부터 꾸밈없는 퇴근길까지 반전 매력을 공개하며 독보적인 존재감을 드러냈다.

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이효리는 12일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 근황이 담긴 사진을 게재했다.

사진 속에는 촬영을 위해 헤어, 메이크업을 마친 뒤 셀카를 촬영 중인 이효리의 모습이 담겨있다. 다소 짙은 메이크업은 이효리만의 강렬하면서도 매혹적인 분위기를 배가시켰다.

정면 셀카는 물론 완벽한 옆모습, 입술을 내민 채 애교를 부리는 모습까지 다양한 표정을 선보이며 팔색조 매력을 뽐내고 있는 이효리. 이 과정에서 이효리의 또렷한 이목구비와 날렵한 옆태 등 아름다운 미모는 감탄을 자아냈다.

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촬영을 마친 뒤의 반전 모습도 공개됐다. 재킷과 화이트 팬츠를 매치한 스타일리시한 의상을 입고 여유롭게 걷는 모습에서는 톱스타다운 아우라가 느껴졌다. 이후 편안한 차림으로 갈아입은 채 퇴근하는 모습에서는 소탈한 일상이 전해져 친근함을 더했다.

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한편, 이효리는 2013년 기타리스트 이상순과 결혼해 제주도에서 생활해왔으며, 2024년 서울 종로구 평창동으로 이사했다.

특히 10년 이상 요가를 해온 이효리는 지난해 9월 서울 서대문구 연희동에 '아난다 요가'를 개원하고, 직접 수업에 참여하며 팬들과 소통을 이어오고 있다.

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이효리는 현재 JTBC 예능 '연애전쟁'과 KBS2 '해피투게더'를 통해 MC로 활약 중이다.

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anjee85@sportschosun.com