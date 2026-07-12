"분유 가끔 땡겨" 최다니엘, 40세에 '분유 가루' 씹어먹는 독특 식성 ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 최다니엘이 40세에도 분유를 즐겨 먹는 독특한 식성을 공개했다.

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12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '예능 대세'로 불리는 배우 최다니엘이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 서장훈은 최다니엘에 대해 "'미우새'에 아주 적합한 인물이다. 유통기한 1주일 지난 우유도 마시고, 곰팡이 핀 음식은 그 부분만 도려내 먹는다고 하더라. 심지어 아침에 분유도 먹는다고 한다더라"라고 말해 놀라움을 안겼다.

이에 최다니엘은 "아침마다 먹는 건 아니고 가끔 분유가 땡길 때가 있지 않냐. 가루를 씹어 먹을 때 맛이 있다"라고 40세가 된 지금도 분유를 즐겨 먹는 독특한 식성까지 공개해 웃음을 안겼다.

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또한 서장훈은 "배신감 드는 연예인 BEST 3인이 있다. 자취를 해본 적 없는 장기하, 술 한 잔도 못 마시는 이성민, 수능 수리 영역 5점인 최다니엘"이라고 최다니엘의 모범생 얼굴과 달리 반전 수학 점수를 밝혀 웃음을 안겼다.

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최다니엘은 "문제를 다 풀었다. 시간이 남아서 검산하고 잤다"라면서 "더 충격적이었던 건 번호 하나로만 쭉 찍어도 10점은 이상은 나오더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

뿐만 아니라 최다니엘은 20대 시절 술자리 '왕게임'으로 연상의 누나와 첫 키스를 하게 된 사연도 털어놨다.

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그는 "왕이 '2번, 4번 키스하라'고 해서 연상의 누나와 키스를 하게 됐다"라며 "첫 키스였다. 키스를 하니까 갑자기 누나가 너무 예뻐 보였다. 한동안 누나를 좋아했다"라고 말했다.

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이어 "그다음 주에 그 누나를 보러 그 누나 동네에 갔다. 낮에 누나를 맨정신에 보니까 그 마음이 아니더라. 누나도 나를 남자처럼 보는 느낌이 아니었다"라면서 "거기에 더 정신이 들었던 것 같다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com