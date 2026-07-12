"청소에 2억 투자" 브라이언, 먼지·물기 제로 300평 단독주택 자랑 ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자]브라이언이 청소용품에만 2억 원을 투자한 '청소광'의 일상을 공개했다.

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12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '청소광' 브라이언의 집을 찾은 임원희와 김희철, 서남용의 모습이 그려졌다.

이날 브라이언은 손님들이 오기 전부터 청소에 돌입했다. 브라이언이 지금까지 청소용품에 쓴 돈이 무려 2억 원일 정도의 청소광이다.

브라이언의 집은 지상 2층, 지하 1층 규모의 약 300평 단독주택으로, 평소 꿈꿔왔던 로망을 그대로 구현한 공간이었다.

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청소광답게 거실과 다이닝룸에는 먼지 하나 없이 깔끔하게 정리돼 있었다. 모든 물건은 칼각이 잡혀 있어 감탄을 자아냈다. 관리 어렵기로 소문난 수영장도 깔끔 그 자체였다. 차고를 개조해 만든 개인 헬스장도 예외는 아니었다. 운동 기구마다 반짝반짝 윤이 날 정도로 관리돼 감탄을 자아냈다.

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잠시 후 서남용이 임원희, 김희철과 브라이언의 집을 찾았다. 앞서 곰팡이가 가득한 집 상태를 공개해 화제를 모았던 서남용은 위생 교육을 받기 위해 직접 브라이언을 찾아왔다.

헬스장을 둘러보던 서남용은 "50kg 덤벨은 무거워서 잘 안 들기 때문에 먼지가 있어야 하는데 먼지가 없다"라며 놀랐다. 이에 브라이언은 "운동 끝나고 바로 청소를 한다"라면서 바로 청소하는 모습을 보여줬다.

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그때 브라이언은 '손님 룰'이 적힌 종이를 건넸다. 그곳에는 '실내화 꼭 신을 것', '머리카락 떨어트리지 않기', '1층, 지하 화장실만 사용 가능', 'NON 트림, NO각질' 등이 세세한 규칙이 적혀 있어 놀라움을 안겼다.

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이후 세 사람은 집 안 곳곳을 둘러보며 연신 감탄을 쏟아냈다. 김희철은 물기 하나 없이 깨끗한 화장실과 직접 주문 제작한 조미료 보관함 등에 "모델하우스다"라며 감탄했다.

anjee85@sportschosun.com