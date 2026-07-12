최다니엘 "'동갑' 장도연에 설렌 적 있다...문득 편한 사람이라 느껴" ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 최다니엘이 장도연을 향한 남다른 팬심을 고백했다.

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12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '예능 대세'로 불리는 배우 최다니엘이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 최다니엘은 "예능 '구기동 프렌즈' 출연 결심 이유가 장도연이라더라"는 질문에 "도연이 때문에 결심한 게 크다"라고 솔직하게 밝혔다.

그는 "되게 재미있을 것 같았다"라면서 "예전에 도연이와 세찬이가 하던 개그 프로그램을 좋아했다. 다시보기까지 결제해서 전부 다 볼 정도로 좋아했다. 그때부터 팬심이 강했다"라고 털어놨다.

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특히 최다니엘은 '이번에 같이 촬영을 하면서 살짝 설레거나 한 적 있냐'는 질문에 "(장도연에게)설렌 적 있다"라면서 "같이 밥 먹고 하는데 어떤 모습 때문이 아니라 문득 '되게 편하다' 느낌이 들었다"라고 솔직하게 털어놨다.

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이를 들은 신동엽은 "표현했냐"라고 물었고, 최다니엘은 "표현하지는 않았다"라고 말했다. 그는 "표현하고 말고 할 게 없는 느낌이었다"라면서 "'편안 사람이고 좋은 사람이구나'라는 생각이 들었다"라고 말했다. 그러면서 "도연이한테 피해 안 갔으면 좋겠다"라고 조심스러워했다.

이어 최다니엘은 장도연에게 영상편지도 남겼다. 그는 "갑자기 너에게 영상편지를 남기게 됐다. '구기동' 프로그램하면서 친해져서 정말 고맙고 좋았다. 조만간 회동 한번 하자"라고 말해 훈훈한 분위기를 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com