'다작배우' 송종호, 생계 위해 고깃집 운영...발레파킹까지 직접하는 사장님 ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 송종호가 생계를 위해 식당을 운영 중인 근황을 전했다.

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12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 송종호가 새로운 '미우새'로 등장했다.

송종호는 20여 년간 30편이 넘는 작품에 출연하며 쉴 틈 없이 달려왔지만, 지난 2023년 tvN 드라마 '아라문의 검' 이후 약 3년 반 동안 배우 활동이 멈춘 상태였다.

알고 보니 현재 고깃집을 운영 중이었던 것. 그는 출근하자마자 카운터에서 매출을 확인한 그는 주방으로 들어가 직원들과 함께 마늘을 까는 등 영업 준비를 도왔다.

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이 과정에서 51세인 송종호는 결혼에 대해 솔직한 생각을 밝혔다. 그는 "요즘에는 '아이가 있으면 어떨까'라는 생각을 한다"라면서 "키워야 한다는 책임감 때문에 좀 힘들 것 같기도 하지만 있으면 또 너무 좋을 것 같기도 하다"라고 말했다. 이에 직원은 "장가가서 낳아보시면 알겠지만 진짜 예쁘다"라고 했고, 송종호는 "갈 수 있을까. 인연을 만나는 게 쉽지 않다"라고 말했다. 이후 직원은 본격 결혼 관련 애정 어린 조언이 시작되자 송종호는 황급히 탈주를 시도해 웃음을 안겼다.

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영업이 시작되자 송종호는 주문받고 서빙은 물론 발레파킹까지 직접 맡아 분주하게 움직였다. 그때 손님이 송종호를 알아봤고, 그는 "일 안 한 지 꽤 오래됐는데 알아봐 주시고 감사하다"라며 웃었다.

송종호는 식당을 운영하게 된 계기에 대해서도 허심탄회하게 털어놨다. 그는 "배우 일 안 한 지는 한 3년 반 정도 됐다"라면서 "슬슬 일이 줄어들고 역할도 작아지니까 '만약 내가 배우 일을 못 하게 된다면 어떻게 먹고 살아야 하나'라는 생각하는 찰나에 선배가 동업 제의를 했다"라고 밝혔다.

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그는 "배우 일도 계속하고 싶고 생업도 해야 한다"라면서 "얼굴도 좀 알려졌고 작품도 그동안 좀 많이 했었고 하니까 오디션 제안이 별로 없다. 차라리 오디션을 따로 보러 다녀야 하나 생각이 든다"라며 오랜 공백 속에서도 배우의 꿈을 놓지 않았다.

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anjee85@sportschosun.com