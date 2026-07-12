박세미 "전남친 매달 60만원 줬더니 그 돈으로 바람난 여친과 해외여행" ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 박세미가 과거 연애의 아픈 기억을 솔직하게 털어놨다.

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12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 황석정, 최진혁, 조진세, 박세미가 이혼, 불륜 사건 전문 탐정을 만나는 모습이 그려졌다.

이날 박세미는 20대 초반 교제했던 남자 친구를 떠올리며 "아르바이트비를 좀 달라고 하더라. 매달 50,60만 원을 줬다"라고 말했다. 그는 "나중에 알고 보니 그 돈으로 바람피운 여자 친구와 해외여행을 갔더라"며 "그때는 너무 어리니까 동남아에 가면 휴대폰이 안 되는 줄 알았다. 그래서 연락을 안 하고 기다리기만 했다"라며 씁쓸한 미소를 지었다.

박세미는 해당 남성과 약 3년간 교제했다고 밝히며 외도를 알게 된 결정적인 순간도 공개했다. 그는 "PC방에 함께 있었는데, 당시 안경 큰 게 유행이었다. 휴대폰을 살짝 돌려서 하는데 안경 렌즈에 빨간 하트 표시가 정확히 보이더라"면서 밝혔다. 그러면서 "바람을 잡으면 소리 지르고 화내고 그럴 줄 알았는데 배신감에 휴대폰을 잡은 내 손이 떨리더라"며 당시의 충격을 전했다.

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더 놀라운 사실도 있었다. 박세미는 "그러고 나중에 또 만났다. 2년 뒤에 용서하고 또 만났다"라고 털어놨다. 이에 서장훈은 "전형적인 지팔지꼰(자기 팔자 자기가 꼰다)"이라고 했다.

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또 다른 황당한 연애 경험도 공개했다. 박세미는 "거짓말하는 남자를 한 번 만난 적 있다"라면서 "나랑 너무 헤어지고 싶었나 보다. 나한테 술 마시면서 '나 위암이다'라고 하더라"고 밝혔다. 그는 "지금까지 아이 낳고 너무 잘 살고 계시더라"며 씁쓸한 미소를 지었다.

anjee85@sportschosun.com