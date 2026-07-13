카리나, "하루만에 -4kg" 독한 다이어트 비법 공개..."땀복 입고 6시간 운동"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 에스파 카리나가 하루 만에 4kg이 찌고 다시 4kg을 감량했던 경험을 공개했다.

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12일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부')에는 에스파 카리나와 윈터가 게스트로 출연했다.

이날 공개된 카리나의 냉장고는 예상과 달리 식재료로 가득 차 있어 셰프들의 감탄을 자아냈다.

평소 먹는 것을 좋아한다는 카리나는 "저는 급하게 찌고 급하게 빠지는 스타일"이라고 말했다.

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이어 '급찐급빠'라는 말에 "저는 엄청 고무줄 몸무게라서 하루에 4kg도 쪄보고, 같은 날 4kg이 빠진 적도 있다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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카리나는 연습생 시절을 떠올리며 "그냥 닥치는 대로 막 먹고 배를 두들겼는데 몸무게를 재보니까 4kg이 쪄 있더라"며 "다음 날 몸무게를 재야 해서 급하게 감량을 했다"고 설명했다.

이어 당시 감량 방법도 솔직하게 공개했다. 그는 "연습실에 히터를 틀어놓고 레깅스에 땀복, 후드 집업, 패딩까지 입고 5~6시간 동안 노래 100곡이 끝날 때까지 뛰었다"며 "집에 가서는 반신욕을 1시간 했다"고 말했다.

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이를 들은 안정환은 "수분을 쫙 빼는 거다"라며 운동선수들이 사용하는 방식과 비슷하다고 설명했다.

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카리나는 "그렇게 하면 사람이 축 처진다"고 당시를 떠올리며 "지금은 나이가 들어서 그렇게 먹지도 못하고 운동도 못한다. 요즘은 비만 많이 와도 몸이 아프다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com