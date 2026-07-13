넉살, 셋째 누나 과거 '묻지마 폭행' 당했다 "노숙자가 주먹 날려" ('사이코패스')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 넉살이 자신의 누나가 겪었던 충격적인 '묻지마 폭행' 사건을 털어놨다.

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12일 첫 방송된 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'는 전현무, 규현, 넉살, 허영지가 사이코패스, 소시오패스, 나르시시스트 등 우리 주변에 숨어 있는 반사회적 인격들과 마주한 실제 경험담에 대해 이야기 나눴다.

이날 넉살은 '실제로 사이코패스에 가까운 사람 만난 적 있냐'라는 질문에 자신의 셋째 누나가 겪은 충격적인 경험을 공개했다.

그는 "셋째 누나가 교정기를 하고 있었는데 겨울에 오는 길에 노숙자가 갑자기 주먹을 확 날렸다"라며 묻지마 폭행을 당한 사실을 밝혀 충격을 안겼다.

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갑작스러운 폭행으로 인해 누나는 큰 부상을 입었다. 넉살은 "입안을 열 바늘 이상 꿰맸다"라고 떠올렸다. 이어 "셋째 누나 성격이 쉽지 않다"라면서 "피 흘리면서 '저놈 잡아라'고 외쳤다. '잡아달라','도와달라'고 한 거다"라고 밝혔다.

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다행히 가해자는 붙잡혔지만, 사건의 이유는 충격적이었다. 넉살은 "그리고 나서 잡혔는데 알고 보니까 묻지마 폭행이었다"라면서 "그 노숙자가 겨울이라 춥지 않나. 감옥에 들어가서 겨울을 보내려고 폭행을 한 거였다"라고 묻지마 폭행의 이유를 밝혀 스튜디오를 충격에 빠뜨렸다.

anjee85@sportschosun.com