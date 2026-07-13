황석정, 결혼 숨긴 첫사랑 이중생활…"나와 내 후배까지 만났다" ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황석정이 "첫사랑이 자신과 교제하던 중 다른 여자와 결혼을 했다"라고 밝혀 충격을 안겼다.

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12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 황석정, 최진혁, 조진세, 박세미가 이혼, 불륜 사건 전문 탐정을 만나는 모습이 그려졌다.

이날 황석정은 바람 이야기가 나오자 "사랑을 늦게 했다. 스물여섯, 일곱 살쯤 했다"라면서 경험담을 털어놨다.

그는 "첫사랑이라 순진했다"라면서 "나와 사귀던 사람이 어느 날 양복 입고 나타났다. 아침에는 일이 있다고 못 오고 저녁 늦게 오겠다고 했었다"라며 당시를 떠올렸다.

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이어 "여자들은 촉이 있지 않나"라면서 "알고 봤더니 그날 본인 결혼하고 온 거였다"라고 말해 충격을 안겼다.

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황석정은 "남자가 생소한 행동을 한다거나 전화를 밖에 나가서 받는다거나 다른 여자들 보면 실실 웃더라"면서 "촉이 너무 강하게 와서 한번 찔러봤는데 헉하고 놀라더라. 그때 '여자 문제가 있구나'라고 알게 됐다"라면서 날카로운 촉으로 당시 남자 친구의 바람을 밝혀냈다.

하지만 더 큰 충격은 따로 있었다. 황석정은 "당시 연극을 하고 있었다. 연극을 하는 후배가 몸이 안 좋다고 해서 내가 데리고 있으면서 마사지도 해주고 돌봐줬다"라면서 "나중에 보니까 남자 친구가 이 후배랑도 사귀고 있었다"라고 털어놨다. 황석정은 "결혼을 했는데 나한테 거짓말을 하고 동시에 후배와도 교제하고 있었다"라며 충격적인 사각 관계에 대해 밝혔다.

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황석정은 결국 이별을 결심했지만, 당시 남자친구의 반응은 황당했다. 그는 "내가 헤어지자고 했더니 '안 된다. 아내와 헤어지겠다'라고 하더라"며 "나중에 알고 봤더니 아내에게는 내가 울고불고 죽겠다고 해서 어쩔 수 없이 만나줘야 한다고 했다더라"고 밝혔다.

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황석정은 "너무 억울했지만 어디에도 이야기할 수 없더라"라며 씁쓸한 심정을 털어놨다.

anjee85@sportschosun.com