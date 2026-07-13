BTS 정국, '힙합 제왕' 드레이크와 컬래버?…SNS 팔로우 무슨일[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] '힙합 제왕' 드레이크와 그룹 방탄소년단 정국의 협업 무대를 볼 수 있을까.

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캐나다 래퍼 드레이크가 정국의 SNS를 팔로우 했다. 드레이크가 방탄소년단 멤버의 SNS를 팔로우 한 건 정국이 유일하다.

앞서 정국은 5월 개인 계정에 바이크 질주 영상을 공개하면서 배경으로 드레이크 '메이크 미 크라이'를 삽입한 바 있어 두 아티스트의 '친목스타'가 단순한 관심인지, 새로운 가능성을 암시하는 것인지 관심을 받고 있다.

드레이크는 캐나다 출신 래퍼 겸 작곡가 겸 프로듀서다. 그는 2011년 정규 2집 '테이크 케어'로 그래미 어워즈 최우수 랩 앨범상을 수상한 것을 시작으로 성공 가도를 달렸다. 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100'에 300곡 이상을 랭크시키며 21세기 가장 성공한 남성 아티스트 중 하나로 꼽히고 있다. 더욱이 더 위켄드, 캔드릭라마, 릴베이비, 파티넥스트도어, 프렌치몬타나 등 다양한 아티스트와의 협업으로 항상 좋은 성적을 냈던 만큼 정국과의 협업이 성사된다면 전세계적으로 큰 반향을 불러올 전망이다.

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이에 월드뮤직어워즈 등도 드레이크가 정국의 계정을 팔로우 했다며 촉각을 곤두세웠다. 일부 팬들은 '컬래버레이션이냐', '레전드의 협업 엄청날 것'이라며 컬래버레이션 가능성을 제기하기도 했다.

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방탄소년단은 현재 월드투어 '아리랑'을 진행 중이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com