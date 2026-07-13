위너 이승훈, 아이돌 접고 '셀러' 변신?..."수건 한 장도 직접 검수"

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 위너 멤버 이승훈이 가수 활동을 넘어 다양한 온라인 플랫폼 운영과 제품 판매까지 직접 뛰어들며 새로운 도전에 나선 근황이 전해졌다.

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이승훈은 최근 자신이 운영 중인 쇼핑 플랫폼을 통해 다양한 브랜드와 협업을 이어가며 직접 상품 홍보에 나서고 있다. 자신의 SNS를 통해서도 적극 홍보에 나선 모습. SNS 게시물에서는 브랜드 관계자와 함께 찍은 사진을 공개하며 협업 소식을 전하는 등 플랫폼 운영에 진심인 모습을 보여주고 있다.

공개된 게시물에 따르면 최근 이승훈은 국내 한 타월 공장을 직접 방문, 생산 현장을 직접 둘러보고 수건을 직접 살펴보며 판매에 나선 듯 보인다. 현재 해당 타월 브랜드와 협업해 한정판 수건을 선보이는 등 자체 콘텐츠와 협업 상품을 꾸준히 확대하고 있다.

과거 게시글에서 이승훈은 셀러로 활동하는 것에 대해 "다양한 브랜드와 셀럽들의 컬래버와 취향을 알아볼 수 있는 플랫폼으로 발돋움하겠다"는 포부를 직접 전하며 사업에 대한 의지를 드러낸 바 있기도 하다.

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팬들은 "사업도 직접 발로 뛰는 모습이 보기 좋다", "홍보까지 직접 하는 대표라 믿음이 간다", "아이돌 활동만큼 사업도 열심히 하는 것 같다", "성공했으면 좋겠다" 등의 반응을 보이며 응원을 보내고 있다.

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한편 이승훈은 위너 활동과 함께 예능, 콘텐츠 제작 등 다양한 분야에서 활약하며 팬들과의 소통에 나서고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com