리센느 "출연 제안 많아져"…역주행 이후 변화 고백('최우수산')

'최우수산' 방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 리센느가 예능 1.5인자들과 유쾌한 '삼촌, 조카 케미'를 선보였다.

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지난 12일 방송된 MBC 예능 프로그램 '최우수산' 8회에서는 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형이 셰프로 변신한 가운데, 첫 손님으로 그룹 리센느(리브, 메이, 제나)가 출연해 솔직한 입담과 활약을 펼쳤다.

이날 멤버들은 30만 원 예산으로 수산물을 공수한 뒤 소라 무침, 새우튀김, 도미, 광어회, 광어 묵은지 초밥, 오징어볶음, 매운탕으로 구성된 코스 요리를 준비했다.

요리연구가 정호영에게 회 손질과 조리법을 배우며 본격적인 영업 준비에 나섰고, 장동민은 광어 손질과 회 뜨기에서 의외의 실력을 뽐냈다.

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첫 손님으로 등장한 리센느는 최근 '러브 어택' 역주행으로 주목받고 있는 근황을 전했다. 메이는 "프로그램 출연 제안이 많아졌다"며 "'최우수산' 출연 소식을 듣고 '우리가 많이 성장했구나'라는 생각이 들었다"고 말했다.

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예능 1.5인자들은 리센느를 친근하게 맞이했다. 허경환은 리센느에 대한 남다른 애정을 드러냈고, 장동민은 회를 좋아하는 메이를 위해 직접 회를 더 썰어주는 등 다정한 면모를 보였다.

막내 제나는 팀 내 '꼰대 순위'를 공개해 웃음을 자아냈다. 제나는 "1위는 원이, 2위는 리브, 3위는 미나미"라며 "원이가 '막내가 가자', '막내가 하자'라는 말을 자주 하고, 리브와 미나미가 옆에서 동조한다"고 귀엽게 폭로했다.

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이어 리센느는 '데자뷰' 라이브 무대와 함께 '러브어택', '프리티 걸' 안무를 선보이며 현장 분위기를 달궜다.

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식사 후에는 각자 가장 맛있었던 메뉴를 꼽았다. 리브는 허경환의 광어 묵은지 초밥, 메이는 유세윤의 소라 무침, 제나는 붐의 오징어볶음을 선택했다. 메인 셰프 장동민은 한 표도 받지 못했지만 "다 맛있게 먹어줘서 좋다"며 웃으며 마무리했다.

오는 19일 방송에는 김준호, 김지민 부부와 신봉선, 샘 해밍턴이 출연해 활약을 펼칠 예정이다. MBC '최우수산'은 매주 일요일 오후 6시 5분 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com