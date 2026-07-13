'김승현♥' 장정윤, 딸 훈육 안 도와주는 母에 답답 "땡깡 심해져"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김승현의 아내 장정윤이 친정 엄마와 만났다.

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12일 유튜브 채널 '광산김씨 패밀리'에서는 '오냐오냐 친정 엄마…'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장정윤은 "김승현 씨도 평일 동안 육아를 너무 잘 도와주고 일도 하지 않냐. 하루 정도 쉬라고 매주 일요일에 친정집에 오고 있다. 친정집에 오면 리윤이도 할머니 봐서 좋고 할머니도 리윤이 봐서 좋다"며 "리윤이가 할머니를 너무 좋아해서 할머니 껌딱지다. 그래서 친정집오면 제가 조금 편하다"고 친정집으로 갔다.

할머니를 보자마자 신난 리윤이. 장정윤은 "저는 이제 해방이다. 친정집 오면 리윤이가 저를 찾지 않는다. 저는 쉬면 된다"고 기뻐했다.

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할머니, 할아버지에 재롱을 떨며 신나게 논 리윤이는 낮잠 잘 시간이 됐다. 장정윤은 슬슬 리윤이를 재우려 했지만 리윤이는 잘 생각이 없었다. 이에 장정윤은 "도깨비 아저씨 전화한다"며 '지옥도깨비' 영상을 틀었다. 지옥 도깨비와 통화하는 척 장정윤은 "지금 밖에서 실컷 놀고 들어왔는데 낮잠을 자야 되는데 낮잠을 안 잔다. 계속 놀겠다더라"라고 일렀다. 이에 지옥 도깨비는 "말을 안 들으면 아주 뜨거운 냄비에 삶아서 잡아먹을 테다"라고 살벌한 경고를 날렸고 겁먹은 리윤이는 할머니에게 안겼다. 할머니는 "우리 리윤이 잘 거예요. 빨리 들어가세요. 우리 리윤이 잡아가지 마세요"라고 감쌌다.

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장정윤은 "빨리 누워. 도깨비 아저씨 오기 전에 빨리 누워"라고 했지만 리윤이는 할머니 품에서 떨어질 줄 몰랐다.

이에 장정윤은 "할머니랑 있으면 땡깡이 심해져서 저런다. 집에서는 도깨비 아저씨 전화 한방이면 바로 누워서 자는데"라고 토로했다.

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할머니는 "도깨비 아저씨가 절대 못 잡아가게 하지. 할머니가 도깨비 아저씨를 물리쳐줄게"라며 리윤이를 달랬다. 할머니의 든든함에 리윤이도 도깨비 아저씨에 겁을 먹지 않았다. 이에 장정윤은 자막을 통해 "자꾸 안 도와주는 엄마"라며 "그 이후로 도깨비 아저씨도 안 먹히게 됐다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com