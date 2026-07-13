"군복 바지 입고 그루브"...갓세븐 유겸, 휴가 중 '하지하지마' 챌린지 깜짝

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 갓세븐(GOT7) 멤버 유겸이 최근 역주행 열풍을 타고 있는 '하지하지마' 챌린지에 직접 참여하며 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

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유겸은 12일 자신의 SNS에 "#하지하지마 아가새를 위해 올립니다"라는 글과 함께 짧은 챌린지 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 유겸은 특유의 부드러운 그루브와 여유로운 표정으로 '하지하지마' 포인트 안무를 선보였다. 군복무 중 휴가를 나온 것으로 보이는 유겸이 군복 바지와 검은 티셔츠 차림으로 챌린지에 참여하는 모습이 담겼다. 자연스러운 춤선과 여전한 퍼포먼스 실력을 자랑하며 역주행 열풍에 직접 힘을 보탰다.

멤버 뱀뱀도 댓글을 통해 "너도 했냐"라고 장난스럽게 반응했고 유겸이 "응"이라며 훈훈한 팀 케미를 보여줬다.

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'하지하지마'는 갓세븐이 2015년 발표한 미니앨범 Just Right의 수록곡으로 최근 숏폼 플랫폼을 중심으로 포인트 안무가 재조명되면서 챌린지가 빠르게 확산되고 있다. 아이돌과 인플루언서들이 잇달아 참여하면서 SNS에서는 이른바 '하지하지마 챌린지' 열풍이 이어지고 있다.

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팬들 사이에서는 "원곡 가수가 직접 해줘서 더 의미 있다", "유겸 버전 기다렸다", "아가새를 위한 최고의 선물" 등의 응원 댓글이 이어졌다.

한편 유겸은 지난해 9월 육군 군악대로 입대해 현재 군 복무 중이며 휴가 중 촬영한 콘텐츠와 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com