장항준, '1700만 감독' 됐는데..."나이 들어서 부담, 겁나기도" ('설록')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 영화감독 장항준이 '거장'이 된 부담감을 털어놓는다.

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14일 첫 방송되는 SBS Plus '시간추적자 설록'은 기록이 남긴 빈칸을 채우는 역사 추적 예능이다. 한 줄의 기록 뒤에 숨겨진 이야기를 파헤쳐, 우리가 미처 알지 못했던 역사의 이면을 흥미롭게 추적한다. '사극이 퍼스널 컬러'인 메인 MC 장항준을 비롯해, 배우 봉태규, 방송인 신아영, 역사 스토리텔러 썬킴이 뭉쳐 막강 토크 시너지를 발휘할 예정이다.

첫 녹화가 진행된 스튜디오에서는 '1700만 감독'이 되어 온 장항준을 향한 환호가 쏟아져 나온다. 장항준은 "거대한 조롱 느낌이다"라며 부끄러워하고, 봉태규는 "반올림해서 '2000만 감독'으로 소개해달라고 했다"라고 폭로해 웃음을 자아낸다. 세상이 좀 달라 보이냐는 질문에 장항준은 "살면서 1등을 해본 적이 없다. 나이 들어서 이렇게 되니 너무 부담스럽고, 겁이 나기도 한다"라면서 감독 데뷔 24년 만에 처음 느끼는 감정을 솔직하게 말해 눈길을 끈다.

대망의 1회에서는 전 세계의 이목이 집중된, 요즘 가장 뜨거운 이슈의 중심지 이란을 파헤친다. 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 발발된 전쟁이 여전히 계속되는 가운데, 지금 이란을 만든 결정적인 순간들을 역사의 시간을 되돌려 살펴본다. 배우 이상엽, '중동 전문가' 박현도 교수, '미스 이란' 출신 모델 호다 니쿠가 스페셜 게스트로 함께해 색다른 시선을 더한다.

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먼저 이란의 자존심의 근원을 알기 위해 그들의 조상 페르시아의 찬란했던 역사를 돌아본다. 페르시아 문화가 패션의 성지 유럽까지 사로잡았다는 사실이 놀라움을 안기고, '역사 잘 알' 장항준도 "처음 알았다"라고 놀랄 만큼 기존 상식을 뒤엎는 역사 비하인드가 공개돼 호기심을 자극한다. '한국사능력검정시험' 1급 취득자 이상엽은 페르시아 문화가 통일 신라까지 퍼진 흥미로운 이야기를 전한다.

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이란을 뒤흔들려 했던 미국의 배후 공작은 모두를 경악하게 한다. 미국과 이란의 오랜 시간 축적된 앙금의 역사를 들은 장항준은 "전 세계적으로 유례가 없는 일이다", 이상엽은 "이란 국민들 입장에서 열받았을 것 같다"라고 충격을 받아, 과연 어떤 사건들이 있었는지 궁금증을 더한다. 박현도 교수는 "이란에게는 '핵'보다 강력한 '숨은 무기'가 있다"라고 이란의 전략을 말해 모두를 경악하게 만들어, 본 방송에 이목이 집중된다.

한편, '시간추적자 설록' 1회는 7월 14일 화요일 밤 10시 30분에 SBS Plus에서 방송된다.