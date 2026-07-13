[공식]허남준 드디어 직접 만난다…데뷔 후 첫 팬미팅 개최

사진제공=에이치솔리드

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 허남준이 데뷔 후 첫 단독 팬미팅으로 팬들과 특별한 시간을 갖는다.

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소속사 에이치솔리드는 13일 2026 허남준 팬미팅 'HEO's NEXT?' 개최 소식을 알렸다.

이번 공연은 허남준이 팬들과 처음으로 마주하는 단독 팬미팅으로, 서로에게 잊지 못할 첫 여정이자 새로운 시작을 함께한다는 의미를 담았다.

팬미팅은 오는 8월 22일 오후 6시 서울 KBS 아레나에서 열린다.

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공개된 메인 포스터도 눈길을 끈다. 허남준은 핏한 상의에 데님 점프수트를 매치한 채 오토바이에 앉아 여유로운 미소를 짓고 있다.

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감각적인 스타일링과 자연스러운 분위기로 독보적인 콘셉트 소화력을 드러내며, 팬미팅에서 보여줄 새로운 모습에 대한 기대를 높였다.

허남준은 작품마다 안정적인 연기력과 존재감을 입증하며 필모그래피를 넓혀왔다. 최근 주연을 맡은 드라마 '멋진 신세계'에서는 차세계 역을 통해 깊이 있는 감정 연기를 선보이며 호평을 받았고, 세대와 성별을 아우르는 인기를 얻으며 국내외 팬층을 확대했다.

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상승세를 이어가고 있는 허남준이 첫 단독 팬미팅에서 어떤 무대를 선보일지 관심이 모인다.

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'HEO's NEXT?' 티켓은 티켓링크에서 단독 판매되며, 멤버십 선예매는 오는 23일 오후 8시, 일반 예매는 27일 오후 8시부터 진행된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com