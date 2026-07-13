'재벌집 막내아들'→'미쓰홍' 김도현, 송중기X김지원 하이지음과 전속계약 체결

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[스포츠조선 조지영 기자] 신 스틸러 배우 김도현이 새출발에 나선다.

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13일 하이지음스튜디오는 "변화무쌍한 연기력을 바탕으로 자신만의 색깔을 구축해 온 김도현과 전속계약을 체결했다. 끊임없는 도전과 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주고 있는 김도현이 더욱 다채로운 활동을 펼칠 수 있도록 함께 나아가겠다"고 밝혔다.

2000년 연극 '오셀로'로 데뷔한 김도현은 무대에서 탄탄한 내공을 쌓은 뒤 활동 영역을 매체로 확장하며 다양한 작품과 캐릭터를 통해 독보적인 존재감을 드러냈다. 드라마 '스토브리그' '검은태양' '재벌집 막내아들' '눈물의 여왕' '강남 비-사이드' 등 굵직한 작품에서 입체적인 캐릭터 해석과 안정적인 연기력으로 자신만의 필모그래피를 구축하며 실력파 배우로 자리매김했다.

특히 올 상반기 드라마 '언더커버 미쓰홍'에서는 한민증권 만년 과장이자 내부 제보자 '예삐' 방진목 역을 맡아 극의 중심축을 이끌었다. 사건의 핵심에서 묵직한 존재감을 발휘한 것은 물론 관록이 돋보이는 연기로 극의 몰입도를 높이며 시청자들의 호평을 이끌어냈다.

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하이지음스튜디오와 새로운 도약에 나선 김도현은 하반기에도 활발한 활동을 이어 나갈 예정. 장르와 역할을 가리지 않고 자신만의 색을 입혀온 김도현이 앞으로 보여줄 행보에 더 기대가 모인다.

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한편, 하이지음스튜디오는 배우 고보결, 권승우, 김지원, 노상현, 류해준, 배강희, 서은수, 송중기, 양경원, 오의식, 이찬주, 임철수, 정재광, 한지원 등이 소속된 매니지먼트사이자 드라마 'UDT: 우리 동네 특공대', '이강에는 달이 흐른다', '마이 유스', 'Mr. 플랑크톤', '정숙한 세일즈' 등을 기획·제작하는 종합 엔터테인먼트사다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com