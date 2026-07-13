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청하, '소속사 대표' 박재범 폭로 "본인이 불안형인지 몰라, 불쌍해" ('피식대학')

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청하, '소속사 대표' 박재범 폭로 "본인이 불안형인지 몰라, 불쌍해" ('피식대학')

[스포츠조선 이우주 기자] '피식대학' 청하가 박재범을 폭로했다.

12일 유튜브 채널 '피식대학'에서는 '아이오아이 전소미, 청하에게 갑자기 묻다'라는 제목의 영상이 게재, 전소미와 청하가 게스트로 출연했다.

전소미와 청하는 혹독했던 Mnet '프로듀스101' 출연을 떠올리면서도 "하나도 후회 안 한다. 모든 과정이 좋았다"고 밝혔다. 이에 이용주는 "다시 그 생활을 할 수 있냐"고 물었고 전소미는 "하려면 한다"고 답했다. 청하 역시 "저는 항상 얘기하는 게 우리 멤버들 있으면 한다"고 밝혔다.

청하, '소속사 대표' 박재범 폭로 "본인이 불안형인지 몰라, 불쌍해" ('피식대학')

리더 다운 멘트에 김민수는 "멘트가 약간 재범이 형이랑 비슷하다"고 밝혔고 청하는 갑작스러운 소속사 대표 언급에 깜짝 놀랐다. 이에 MC들은 "왜 안 좋아하냐"고 청하의 표정에 웃음을 터뜨렸고 청하는 "왜냐면 재범 오빠가 맨날 저보고 '너 너무 즐길 줄 모른다'고 한다"고 밝혔다. 이에 정재형은 "그 형도 즐길 줄 모르면서 무슨. 맨날 일하고"라고 밝혔고 청하는 "그러니까요. 본인이 불안형인지 모른다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

이용주는 "'피식쇼' 출연에 대해 박재범이 조언을 해줬냐"고 물었고 청하는 "우린 거의 전화를 안 한다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

청하는 "사실 얘기도 많이 하고 많이 편해졌다. 근데 오빠랑 최근에 만났을 때는 제가 느낀 게 엄청 겸손하고 엄청 열심히 일하고 멘탈도 강한데 불쌍했다. 회사도 너무 많이 운영해봤고 진짜 푹 쉰 적이 없는 것 같다. 즐기면서 하라 하는데 오빠가 더 힘들어 보인다"고 안쓰러워했다.

wjlee@sportschosun.com

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