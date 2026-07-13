청하, '소속사 대표' 박재범 폭로 "본인이 불안형인지 몰라, 불쌍해" ('피식대학')

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[스포츠조선 이우주 기자] '피식대학' 청하가 박재범을 폭로했다.

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12일 유튜브 채널 '피식대학'에서는 '아이오아이 전소미, 청하에게 갑자기 묻다'라는 제목의 영상이 게재, 전소미와 청하가 게스트로 출연했다.

전소미와 청하는 혹독했던 Mnet '프로듀스101' 출연을 떠올리면서도 "하나도 후회 안 한다. 모든 과정이 좋았다"고 밝혔다. 이에 이용주는 "다시 그 생활을 할 수 있냐"고 물었고 전소미는 "하려면 한다"고 답했다. 청하 역시 "저는 항상 얘기하는 게 우리 멤버들 있으면 한다"고 밝혔다.

리더 다운 멘트에 김민수는 "멘트가 약간 재범이 형이랑 비슷하다"고 밝혔고 청하는 갑작스러운 소속사 대표 언급에 깜짝 놀랐다. 이에 MC들은 "왜 안 좋아하냐"고 청하의 표정에 웃음을 터뜨렸고 청하는 "왜냐면 재범 오빠가 맨날 저보고 '너 너무 즐길 줄 모른다'고 한다"고 밝혔다. 이에 정재형은 "그 형도 즐길 줄 모르면서 무슨. 맨날 일하고"라고 밝혔고 청하는 "그러니까요. 본인이 불안형인지 모른다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

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이용주는 "'피식쇼' 출연에 대해 박재범이 조언을 해줬냐"고 물었고 청하는 "우린 거의 전화를 안 한다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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청하는 "사실 얘기도 많이 하고 많이 편해졌다. 근데 오빠랑 최근에 만났을 때는 제가 느낀 게 엄청 겸손하고 엄청 열심히 일하고 멘탈도 강한데 불쌍했다. 회사도 너무 많이 운영해봤고 진짜 푹 쉰 적이 없는 것 같다. 즐기면서 하라 하는데 오빠가 더 힘들어 보인다"고 안쓰러워했다.

wjlee@sportschosun.com