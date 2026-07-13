풍자 '생리통' 발언, 왜 논란됐나…"여성 희화화" vs "예능일 뿐"

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[스포츠조선 이지현 기자] 트랜스젠더 유튜버 풍자가 유튜브 콘텐츠에서 던진 '생리통' 농담이 온라인에서 갑론을박으로 번지고 있다.

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논란은 지난 6일 공개된 유튜브 채널 '풍자테레비' 영상에서 시작됐다. 식사 도중 배를 움켜쥔 풍자는 "생리통"이라고 농담을 건넸고, 이를 들은 신기루는 "트랜스젠더는 생리를 안 하는 걸로 알고 있다. 오해할 수 있으니 알려줘야 한다"고 받아쳤다. 풍자는 신기루의 반응에 먹던 막걸리를 뿜어내며 "헛소리 한 번 했다가 10배로 돌려받는다"며 상황을 마무리했다.

영상 공개 이후 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 이를 두고 찬반 의견이 엇갈렸다. 비판하는 누리꾼들은 "생리통은 실제 여성들이 매달 겪는 고통인데 웃음 소재로 소비할 문제가 아니다", "여성의 경험을 희화화한 발언으로 들릴 수 있다", "예능이라도 선을 넘은 농담이었다" 등의 반응을 보였다. 일부에서는 "신기루가 바로 사실관계를 짚어준 것이 그나마 다행이었다"는 의견도 이어졌다.

반면 옹호하는 의견도 적지 않았다. "예능 상황에서 나온 단순한 농담일 뿐이다", "신기루가 즉시 정정했고 풍자도 웃으며 받아쳤는데 과도하게 확대 해석하는 것 아니냐", "맥락을 보면 악의적인 의도는 없어 보인다"는 반응도 이어졌다.

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온라인에서는 "개그도 소재에 따라 불편함을 줄 수 있다"는 지적과 "짧은 장면만으로 논란을 키우고 있다"는 의견이 맞서며 갑론을박이 계속되고 있다.

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현재까지 풍자 측은 해당 논란과 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았으며, 해당 영상 역시 삭제나 수정 없이 공개된 상태다.

olzllovely@sportschosun.com