'오케이 마담2' 이철하 감독 "1편 OTT 부가판권 수익 쏠쏠해, 6년만에 돌아와 기뻐"

영화 '오케이마담2' 제작보고회가 13일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 박성웅, 박진주, 려운, 엄정화, 배정남, 최수영, 이상윤이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.13/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 이철하 감독이 영화 '오케이 마담2'로 6년 만에 관객들과 만나게 된 소감을 전했다.

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이철하 감독은 13일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '오케이 마담2' 제작보고회에서 "6년 전 코로나 확산으로 1편 예매가 취소됐는데, 다행히 OTT 부가판권 수익이 쏠쏠해서 2편을 만들게 됐다"고 했다.

8월 12일 개봉하는 '오케이 마담2'는 더위 탈출, 현생 탈출! 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족들이 푸른 바다 한복판, 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션으로, 전편에 이어 이철하 감독이 메가폰을 잡았다.

속편에 이어 6년 만에 돌아온 이 감독은 "6년 전 8월 12일에 영화가 개봉했는데, 15일에 코로나가 확산되어 예매가 취소됐다. 무대인사 도중에 소식을 듣고, 원년 멤버들이 너무 슬퍼했다. 공들여서 만든 작품이라 더 슬펐다. 그래도 OTT로 집에서 볼 수 있는 부가판권으로 많은 분들이 봐주셔서 수익이 쏠쏠했다. 그 덕에 2편을 만들 수 있게 됐다. 배우들과 2편을 만드는 게 소원이었는데, 많이들 응원해 주시고 좋아해 주셨다. 6년 이나 걸려서 이 자리가 더 뜻깊다"고 기쁜 마음을 표했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com