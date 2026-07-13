'오케이 마담2' 최수영 "엄정화 선배, 날 특별히 더 아껴주셨다"

영화 '오케이마담2' 제작보고회가 13일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 최수영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.13/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최수영이 영화 '오케이 마담2'에서 엄정화와 액션 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

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최수영은 13일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '오케이 마담2' 제작보고회에서 "엄정화 선배가 저를 더 특별히 아껴주셔서 편하게 찍을 수 있었다"고 했다.

8월 12일 개봉하는 '오케이 마담2'는 더위 탈출, 현생 탈출! 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족들이 푸른 바다 한복판, 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션으로, 전편에 이어 이철하 감독이 메가폰을 잡았다.

크루즈를 뒤흔든 범죄 조직의 무자비한 리더 안야를 연기한 최수영은 "'오케이 마담2'가 저에게 첫 액션 작품이다. 데뷔한 지 20년 정도 됐는데, 액션이 처음이라는 것도 의미가 남다르고 엄정화 선배와 함께해서 저에게 더 새로운 의미로 다가왔다"고 말했다.

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이어 "영화를 보시면 아시겠지만, 엄정화 선배가 처음부터 끝까지 엄청난 액션을 선보이신다. 그런 선배를 붙잡고 하는 게 죄송할 정도였고, 제가 누가 되면 안 되겠단 생각이 들었다"며 "선배가 저를 특별히 더 많이 아껴주시고, 잘 맞춰주시고 배려해 주셔서 편하게 찍을 수 있었다"고 만족감을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com