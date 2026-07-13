클릭비 하현곤, 올가을 결혼 깜짝 발표…11년 만의 완전체 활동에 '겹경사'

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 클릭비 멤버 하현곤이 생방송에서 결혼을 앞둔 사실을 처음으로 공개했다.

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하현곤은 13일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에 클릭비 멤버들과 함께 출연해 근황을 전하던 중 "오늘 처음 말씀드리는 것 같다"며 결혼 소식을 깜짝 발표했다.

그는 "결혼을 앞두고 있다"며 "예식은 가을쯤 진행할 예정"이라고 밝혔다. 이에 김상혁은 "명수 형 방송이라 최초 공개하는 것"이라고 거들었고 다른 클릭비 멤버들 역시 이미 하현곤의 결혼 소식을 알고 있었다며 축하를 보냈다. 하현곤은 "현재 교회에 다니고 있는데 교회 식구들과 함께 예식을 올릴 계획"이라며 "선교 활동도 하고 있고 최근에는 CCM 음원도 발표했다"고 근황을 덧붙였다.

이날 방송에서는 다른 멤버들의 일상도 공개됐다.

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유호석은 "두 아이를 키우며 육아에 집중하고 있고 작은 카페도 운영 중"이라며 "클릭비 연습 때문에 최근에는 카페 문을 자주 닫고 있다"고 말했다. 김태형은 최근 첫 솔로 앨범을 발매했다고 밝혔으며 우연석은 17년 만에 신곡을 발표한 소식을 전했다. 다른 멤버 노민혁은 반려동물 영양제와 수입 관련 사업에 집중하고 있다고 근황을 전했고 김상혁은 요식업과 의류, 유통 사업을 병행하며 방송 활동도 이어가고 있다고 설명했다.

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한편 클릭비는 최근 약 11년 만에 완전체 활동을 재개하며 팬들과 다시 만나고 있다. 오는 8월 8일부터 9일까지 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 'CLICK-B RE:CLICK (한여름밤의 꿈 Vol.2)'을 개최한다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com