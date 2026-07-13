"말하면 5분 추가"…윤경호, 시청률 22% 찍더니 '13시간 묵언수행' 강제 집행

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 윤경호가 드라마 '김부장'의 흥행 공약으로 내걸었던 '13시간 묵언수행'을 말 대신 글씨로 이어가며 웃음을 안겼다.

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13일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에는 드라마 '김부장'의 주연 배우 윤경호, 주상욱, 손나은이 출연했다.

이날 윤경호는 오전 7시부터 시작한 '13시간 묵언수행'을 이어간 채 라디오 생방송에 참여했다. 말을 할 수 없는 상황인 만큼 준비한 보드판에 글을 적어 자신의 생각을 전했다.

스튜디오에 들어서자마자 보드판을 꺼내 든 윤경호는 "13번밖에 쓸 기회가 없다"며 첫 문장을 적었다. 이어 "너무 반갑고 감사하다. 말씀을 나눌 수 없어 너무나 송구스럽습니다. 나중에 다시 기회가 된다면 못다 한 이야기는 그때 꼭 다 하겠습니다"라고 적어 출연진과 청취자들의 웃음을 자아냈다.

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특히 주상욱은 "윤경호가 말을 하면 5분 씩 늘어난다"면서 "1시간 말 하고 시간 더 늘려라"고 시원하게 제안했다. 또한 손나은은 "'컬투쇼' 준비할 때 말을 해서 지금 5분이 늘어난 상황이다"라고 증언해 눈길을 끌었다.

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윤경호의 묵언수행은 앞서 '김부장' 제작발표회에서 내건 시청률 공약을 지키기 위한 것이다. 당시 그는 "소지섭이 13년 만에 SBS에 복귀하는 만큼 시청률 13%를 넘으면 시즌2도 제작됐으면 좋겠다"고 바람을 전했다. 이에 주상욱이 "그럼 13시간 묵언수행을 하라"고 제안했고, 윤경호는 "시청률이 13%를 돌파하고 스케줄만 조율된다면 13시간 묵언수행을 하겠다"고 약속했다.

공약은 예상보다 훨씬 빠르게 현실이 됐다. '김부장'은 첫 방송에서 닐슨코리아 전국 기준 9.5%의 시청률로 출발한 뒤 2회 만에 15.7%를 기록하며 공약 기준인 13%를 넘어섰다. 이어 4회에서는 21.6%로 20%를 돌파했고, 지난 11일 방송된 6회는 22.3%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신하는 등 흥행을 이어가고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com