고윤정, 얼굴이 몇 개야? 무협 액션 '남벌'→초능력 '무빙2'까지 한계 없는 '열일'

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 고윤정의 열일이 계속된다.

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고윤정은 최근 출연을 확정한 무협 액션 영화 '남벌'(이모개 감독, 하이브미디어코프 제작)에서는 지금껏 보여주지 않았던 애령을 선보이며, '무빙 시즌2'(강풀 각본, 김성훈·권희철 연출)에서는 시즌1에서 사랑받은 장희수의 이야기를 한층 확장한다. 이는 초능력 휴먼 액션과 조선 시대 하드보일드 무협 액션을 오가는 선택으로, 스크린과 OTT를 넘나드는 고윤정의 다음 행보에 관심이 모인다.

소속사 AAP에 따르면 고윤정은 '남벌'을 위해 액션과 승마 훈련을 준비 중에 있으며, '무빙 시즌2'에서도 장희수의 움직임과 액션을 설득력 있게 구현하기 위한 준비를 이어갈 예정이다. 서로 다른 시대와 장르에 놓인 두 인물을 각기 다른 결로 완성해 나갈 준비에 돌입했다.

영화 '남벌'은 조선 초, 능력도 계급도 제각각인 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하면서 펼쳐지는 하드보일드 무협 액션이다. 고윤정은 극 중 왜구의 습격으로 가족을 잃고, 대마도에 억류된 동생을 구하기 위해 스스로 전장에 뛰어드는 애령 역을 맡는다. 애령은 상실의 아픔과 반드시 이루어야 할 목적을 동시에 품은 인물이다.

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고윤정은 인물의 절박함이 액션으로 이어지는 과정을 섬세하게 그려내며 기존과는 또 다른 매력을 보여줄 예정이다. 특히 액션과 승마를 포함한 준비 과정을 거쳐 조선 시대 전장에 놓인 애령의 움직임과 생존력을 구체적으로 구현해낼 전망이다.

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'남벌'에서 처음 선보이는 애령과 달리, '무빙 시즌2'에서는 장희수로 돌아와 한 인물의 성장과 변화를 더욱 깊이감 있게 그려낸다. '무빙 시즌2'는 정원고 사건 이후 일상으로 돌아간 초능력자들이 새로운 위기에 맞서 다시 한번 소중한 이들을 지키기 위해 결전을 펼치는 휴먼 액션 시리즈다.

고윤정이 연기하는 장희수는 따뜻함과 강인함을 동시에 지닌 캐릭터다. 가족과 친구를 지키는 과정에서 끊임없이 선택하고 성장해온 장희수의 내면을 고윤정 특유의 차분하고 절제된 감정 연기로 다시 한번 펼쳐낼 예정이다.

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고윤정은 시즌1에서 과장된 표현에 기대지 않고 섬세한 눈빛과 호흡만으로 장희수의 상처와 단단함, 타인을 향한 따뜻함을 설득력 있게 완성했다. 시즌2에서는 위기를 마주한 장희수의 변화와 성장을 보여주는 동시에, 한층 확장된 휴먼 액션의 중심에서 인물의 감정과 움직임을 함께 이끌어갈 전망이다.

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처음 선보이는 캐릭터를 또렷하게 완성하는 힘과 이미 사랑받은 인물을 더욱 입체적으로 확장하는 힘. '남벌'과 '무빙 시즌2'는 서로 다른 방향에서 고윤정의 나아가고자 하는 현재를 보여줄 작품이라는 점에서 인상적인 선택이다.

이러한 선택은 고윤정이 지금까지 쌓아온 필모그래피와도 맞닿아 있다. 앞서 JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에서는 섬세한 표정 변화와 절제된 눈빛으로 영화사 PD 변은아의 내면을 밀도 있게 그려냈다. 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?'에서는 글로벌 톱스타 차무희로 분해 설렘과 감정의 긴장을 함께 이끌며 로맨스의 중심을 완성했다.

이외에도 '언젠가는 슬기로울 전공의생활', '무빙', '환혼: 빛과 그림자', '이재, 곧 죽습니다', '스위트홈', '로스쿨', 영화 '헌트' 등을 통해 시대와 장르, 성격이 서로 다른 인물을 연기하며 한 가지 이미지에 머물지 않는 필모그래피를 구축해왔다.

이처럼 고윤정의 필모그래피를 관통하는 것은 특정한 장르나 이미지가 아니라, 작품마다 다른 감정의 언어와 인물의 얼굴을 만들어내는 힘에 있었다. 전작의 성공을 반복하기보다 늘 다른 캐릭터에 도전하고, 익숙한 인물에게는 더욱 깊어진 이야기를 더해온 고윤정은 이제 다음 작품과 선택이 기대되는 배우로 자리매김하고 있다.

'무빙 시즌2'의 장희수와 '남벌'의 애령. 극과 극 인물을 향한 두 번의 선택을 통해 고윤정이 보여줄 새로운 얼굴에 기대가 모인다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com