강재준, 32kg 빼고 요요 온 이유 "저탄고지+간헐적 식단, 극단적인 게 문제였다"(션과함께)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 강재준이 요요를 겪게 된 이유를 솔직하게 털어놓으며 다시 한번 다이어트에 대한 강한 의지를 드러냈다.

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13일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '32kg 감량했던 강재준이 다시 요요가 온 이유(다이어트, 생활습관, 식단, 운동 꿀팁 전수!)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 션은 "얼마 전 강재준 씨가 큰 선언을 했다. 20kg 못 빼면 (유튜브) 채널 삭제한다고"라며 "저도 그 마음 이해가 간다. 건강해진다는 게 단지 살을 빼는 게 아니라 생활 루틴 자체를 바꿔야 한다"라고 공감했다.

이어 "몸무게 앞자리를 7자로 바꾸게 하겠다고 했는데 지금은 1자다. 어떻게 된 거냐"라고 묻자, 강재준은 "앞자리가 몇 달 전까지는 1이었는데 지금은 좀 감량해서 93kg다. 좀 독하게 뺐다"라고 답했다.

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그러면서 "올 연말, 12월 31일까지 20kg을 못 빼면 채널 폭파시킬 것"이라고 다시 한번 굳은 각오를 다졌다.

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이후 두 사람은 한강에서 함께 러닝을 하며 다이어트와 건강에 대한 이야기를 이어갔다.

강재준은 요요를 겪게 된 배경에 대해 "제가 하와이에서 인생 첫 풀코스를 뛰었는데 체중 감량을 안 한 90kg 상태에서 뛰다 보니 발목이 아작이 났다"며 "그 뒤로 중간중간 뛰려고 하면 또 아프더라"라고 털어놨다.

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이어 "못 뛰다 보니 우울하고 답답했다. 그러다 보니 술도 마시게 됐다. 안 좋은 습관이 돌아왔다"며 운동을 중단한 이후 생활 패턴이 무너지면서 체중이 다시 늘었다고 설명했다.

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그는 "앞자리가 1로 바뀌는 순간 '나 큰일 났다'고 생각하던 찰나에 다리가 나았다. 그래서 지금 다시 시작했다"고 말했다.

이어 자신의 성향도 요요의 원인 중 하나였다고 돌아봤다. 강재준은 "제가 그때 잘못한 게 완벽주의 성향이 있다. 못 뛰면 걷기라도 했어야 했다"며 "그런 사상을 좀 없애고 싶다"고 솔직하게 고백했다.

식단에 대한 아쉬움도 털어놨다. 그는 "식단도 일반식이랑 적당히 병행했어야 하는데 너무 극단적으로 가져갔다"며 후회했고, 이에 션은 "맞다. 한 번에 바뀌려면 힘들다. 조금 시간을 두고 해야 한다"며 "갑자기 맛있고 기름진 음식을 먹다가 그걸 확 끊으면 정신적으로 힘들어진다"고 조언했다.

강재준도 "맞다. 갑자기 저탄고지, 간헐적 단식 등 남들 하는 건 다 했다"며 "식단에 대해 배우고 싶다"고 공감했다.

특히 그는 러닝이 체중 감량 이상의 의미를 갖는다고 강조했다. 강재준은 "우울하거나 공황장애 끼가 있는데 러닝을 하면 싹 사라진다. 좀 더 들어가면 폐쇄공포증도 있는데 그게 다 치료된다"며 "스트레스받는 것도 다 잊게 된다. 살 빼는 것보다 삶이 개편되는 느낌을 많이 받는다"고 털어놨다.

끝으로 강재준은 "요요라는 단어가 지겹긴 한데 이번이 마지막 다이어트라고 생각한다"며 "요요가 왔다고 시도도 안 하면 평생 고도비만으로 사는 것 아니냐. 뒤는 이제 없다. 마지막으로 살을 빼고 유지하는 몸으로 가겠다"라고 굳은 의지를 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com