'13시간 침묵 깬' 윤경호의 첫마디…"말 안 하니 내 안이 더 시끄럽더라"

사진='컬투쇼' 공식 SNS

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 윤경호가 시청률 공약으로 내걸었던 13시간 묵언수행을 성공적으로 마친 뒤 가장 먼저 전한 소감으로 깊은 여운을 남겼다.

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윤경호는 13일 오후 개인 SNS 라이브 방송을 통해 SBS 금토드라마 '김부장' 시청률 공약이었던 13시간 묵언수행을 마무리했다.

앞서 윤경호는 지난달 열린 '김부장' 제작발표회에서 시청률 13%를 돌파하면 13시간 동안 말을 하지 않겠다는 공약을 내걸었다.

이후 드라마는 방송 2회 만에 전국 시청률 15%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 공약을 달성했다.

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이에 윤경호는 이날 오전 7시부터 묵언수행에 돌입해 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 출연은 물론 팬 사인회까지 말없이 모든 일정을 소화했다.

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특히 '컬투쇼'에서는 말을 할 때마다 묵언수행 시간이 5분씩 늘어나는 추가 규칙이 적용됐고, 윤경호는 몇 차례 말을 하면서 총 20분이 추가돼 예상보다 긴 시간 침묵을 이어갔다.

13시간의 침묵을 끝낸 윤경호의 첫마디는 의미심장했다.

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그는 "말을 함부로 하면 안 되겠다고 생각했다"며 "말을 못 하니까 내 생각이 나한테 말로 들리더라. 말을 안 하는데도 너무 시끄러웠다. 오히려 제 안의 소리가 더 크게 들렸다"고 담담하게 털어놨다.

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가족들의 반응도 전했다. 윤경호는 "아빠가 말을 안 하니까 아이들도 아침에 말을 안 하더라"며 "묵언수행을 시작했을 때 둘째가 부탁한 걸 들어줬는데 입모양으로 '감사합니다'라고 하더라"고 말해 미소를 자아냈다.

이어 "묵언수행을 주상욱 형님 덕분에 하게 됐는데 잊지 못할 것 같다"며 "오늘 함께해 준 SBS 팀과 회사 식구들에게도 감사드린다"고 공약을 무사히 마친 소감을 전했다.

한편 윤경호가 출연 중인 SBS 금토드라마 '김부장'은 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 된 평범한 아버지의 이야기를 그린 코믹 액션 느와르로 시청자들의 사랑을 받고 있다.

narusi@sportschosun.com