'145kg' 신기루, 조금만 아파도 응급실行.."간 초음파도 병적으로 받아" ('말자쇼')

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 신기루가 건강염려증을 고백했다.

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13일 방송된 KBS2 '말자쇼'에는 신기루가 출연했다.

신기루는 "건강 괜찮냐는 말 많이 듣지 않냐"라는 질문에, "그렇다. 근데 저는 건강 염려증이 있어서 조금만 아파도 응급실을 간다"라고 밝혔다.

이어 비만은 고위험군이라면서 "병원에 가면 의사 선생님이 '고혈압, 당뇨, 고지혈증, 간질환 약 드시는 거 없냐'라고 계속 물어본다. 혈압도 정상이 나왔는데 12번을 재고 왔다. 팔이 하얘져서 나왔다. 차트를 보면서도 이거는 아니라고 이미 진단을 하신 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

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신기루는 지인들이 오랜 시간 자신의 건강을 염려한다면서 "그래서 병적으로 혈액 검사나 간 초음파를 한다. 당뇨를 가장 걱정하시던데, (건강하다는) 증거로 제작진에게 건강검진 결과를 보냈다"라며 주요 수치가 정상으로 나온 실제 건강검진 결과지를 공개했다.

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그런가 하면 신기루는 '말자쇼' 녹화장이 신인 시절 '폭소클럽' 녹화 장소라면서 "그땐 인지도가 없어서 관객이 냉정했는데, 오늘은 박수를 받아 따뜻하고 감사한 마음을 느꼈다"라며 벅찬 마음을 전하기도 했다.

joyjoy90@sportschosun.com