'정준호♥' 이하정, 주차장 '문콕' 뺑소니에 황당…"사과 없이 그냥 가버려"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이하정이 주차장에서 이른바 '문콕' 피해를 당한 사실을 공개하며 운전자의 기본적인 주차 예절을 지켜달라고 당부했다.

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이하정은 지난 14일 주차장에서 겪은 황당한 일을 전하며 씁쓸한 심경을 털어놨다.

그는 "주차장에서 차를 세우고 내리려던 순간, 옆 차량 운전자가 전화 통화를 하면서 문을 열더니 제 차를 '문콕'했다"고 당시 상황을 설명했다.

이어 "사과도 없이 그대로 가버렸다"고 덧붙이며 당혹스러웠던 순간을 전했다.

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다만 이하정은 감정적으로 대응하기보다 차분한 태도를 유지하려 했다고 밝혔다. 그는 "눈살 찌푸리지 않고 조용히 넘어갈 수 있는 마음을 허락해주셔서 감사하다"며 스스로를 다잡는 모습을 보였다.

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그러면서도 "제발 운전 매너를 지켜줬으면 좋겠다"고 당부하며 운전자들의 기본적인 배려를 강조했다.

주차장에서 발생하는 '문콕'은 좁은 공간에서 차량 문을 열다가 옆 차량을 충격해 흠집이나 찌그러짐을 만드는 사고를 말한다.

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한편 이하정은 배우 정준호와 2011년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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두 사람은 지난해 지하 1층~지상 2층 규모의 단독주택 세컨하우스를 공개해 화제를 모았다. 당시 정준호는 "자녀가 인천 국제학교에 다니고 있어 인천 송도의 골프장 내 세컨하우스를 짓게 됐다"고 설명했다. 해당 주택단지는 고가 매물의 경우 약 100억 원에 이르는 것으로 알려져 큰 관심을 모았다.

shyun@sportschosun.com