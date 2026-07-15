[공식] '개그콘서트', 유튜브 채널 순위 종합 1위…"코너가 곧 클립"

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '개그콘서트' 공식 유튜브 채널이 국내 주요 뉴스 채널을 제치고 유튜브 채널 순위 종합 1위를 차지했다.

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KBS 멀티플랫폼 통계 포털 '스톰(StoRRm)'에 따르면 KBS2 예능 '개그콘서트' 공식 유튜브 채널은 지난 6일부터 12일까지 조회수 1억 799만 건을 기록하며 유튜브 채널 순위 종합 1위를 차지했다. 2위부터 5위까지 모두 지상파 뉴스 채널인 가운데 단일 예능 프로그램 채널이 이들을 모두 제치고 1위에 오른 것은 이례적인 결과다.

이는 '개그콘서트'가 본 방송과 유튜브 채널의 성장, 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있는 '개그콘서트'만의 강점 덕분이다. 코너 단위로 완결되는 '개그콘서트'의 콘텐츠는 짧게 잘라 소비하는 유튜브 환경과 정확히 맞아떨어진다. 코너 하나하나가 그 자체로 하나의 클립이 되는 구조인 셈이다. 여기에 본방송으로 흐름을 좇고, 재미있었던 코너와 편집을 거치지 않은 무삭제 풀버전을 다시 보려는 시청 패턴이 자리 잡으며 조회수를 안정적으로 끌어 올렸다.

무엇보다 웃음 유행의 흐름을 놓치지 않으려는 개그맨들의 부단한 노력이 이 같은 성과의 바탕이 됐다. '개그콘서트'는 꾸준히 새 코너를 선보이면서 기존 코너들도 지속적으로 변주를 시도하며 시청자들에게 신선한 웃음을 전하고 있다.

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특히 무대 경험이 쌓인 베테랑 선배들과 '개그콘서트' 부활 이후 선발된 33·34기 신인들의 조화가 참신한 웃음을 빚어내는 원동력이 됐다. 이는 공식 유튜브 채널에 새로운 클립이 꾸준히 공급되는 선순환으로도 이어졌다.

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'개그콘서트' 제작진은 "매주 무대에서 새로운 코너와 신선한 웃음을 선보이기 위해 노력한 결과를 시청자분들이 알아봐 주신 것 같다"며 "본방송은 물론 유튜브로도 '개그콘서트'를 즐겨주시는 분들께 감사드리며 앞으로도 웃음의 트렌드를 이끄는 프로그램이 되겠다"고 전했다.

한편 '개그콘서트'는 오는 19일 오후 10시 35분 KBS2에서 방송한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com