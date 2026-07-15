오정세 '니가 좋아' 신드롬 전 세계로..'와일드 씽' 31일부터 넷플릭스 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 영화 '와일드 씽'(손재곤 감독, 어바웃필름 제작)이 이달 31일부터 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된다.

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개성 넘치는 캐릭터들의 티키타카와 완성도 높은 음악 및 퍼포먼스로 극장가를 웃음으로 물들인 '와일드 씽'이 오는 31일 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들을 만난다.

'와일드 씽'은 '극한직업'의 제작사 어바웃필름과 '달콤, 살벌한 연인' '이층의 악당' 등 독창적인 유머와 탄탄한 연출력을 선보여온 손재곤 감독이 의기투합한 작품으로, 예측할 수 없는 상황 속 쉴 새 없이 이어지는 웃음과 개성 강한 캐릭터들의 무아지경 시너지로 국내 관객들의 호평을 받았다.

여기에, 2000년대 혼성 댄스 그룹 트라이앵글로 모인 강동원, 엄태구, 박지현과 원조 고막남친이자 비운의 발라드 왕자 성곤으로 변신한 오정세의 파격 변신이 관객들에게 신선함을 선사하며 화제를 모았다. 뿐만 아니라, K-POP 전문 제작진이 심혈을 기울여 완성한 트라이앵글의 데뷔곡 'Love is'와 최성곤의 '니가 좋아'는 음원 차트에 오르고 챌린지 열풍을 이끄는 등 큰 화제를 모으며 전 세대 관객들의 눈과 귀를 사로잡은 바 있다.

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초창기 K-POP의 향수를 고스란히 느낄 수 있는 사운드트랙과 퍼포먼스, 디테일이 살아있는 Y2K 스타일링, 개성 강한 캐릭터들의 유쾌한 티키타카 케미로 여름 극장가에 웃음을 견인한 '와일드 씽'은 31일부터 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들과 만나며 그 열기를 이어갈 전망이다. 넷플릭스는 전 세계 시청자들을 위해 프랑스어, 포르투갈어, 중국어 등 32개 언어 자막과 영어, 스페인어, 일본어 등 15개 언어 더빙을 함께 지원한다.

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'와일드 씽'의 넷플릭스 공개를 앞두고 롯데엔터테인먼트 측은 "국내 극장에서 얻은 뜨거운 열기를 넷플릭스를 통해 글로벌 시장으로 넓혀가고자 한다. 문화적 장벽을 넘어 한국의 코미디 영화도 글로벌 팬덤을 구축할 수 있는 좋은 계기가 될 것"이라고 전했다.

'와일드 씽'은 한 때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건으로 해체한 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20여 년만에 재기의 기회를 얻어 무대로 향하는 과정을 그린 작품이다. 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 출연했고 '달콤, 살벌한 연인' '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com