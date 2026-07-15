[공식]"당신을 버티게 한 노래는?"…MBC, 122만 팔로워 작가와 손잡았다

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] MBC 새 예능 프로그램 '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(이하 '플레이리스트 109')가 일러스트레이터 키크니 작가와 협업한다.

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오는 21일 첫 방송되는 '플레이리스트 109'는 이석훈, 이준, 딘딘이 출연해 시민들의 삶을 버티게 해 준 노래와 사연을 수집하는 프로그램이다.

제작진은 기획 단계부터 시청자 사연에 진정성을 더하기 위해 키크니 작가와의 협업을 준비했다고 밝혔다.

키크니 작가는 인스타그램 팔로워 122만 명을 보유한 일러스트레이터로, 2018년부터 독자들의 사연을 그림으로 풀어내는 '키크니의 무엇이든 그려드립니닷!'을 연재해 왔다. 키크니 작가가 방송 프로그램과 정식 협업하여 사연을 모집하고 인트로 영상을 제작한 것은 이번이 처음이다.

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이를 위해 '플레이리스트 109'는 지난 6월 시청자들로부터 힘든 순간을 버티게 해 준 노래와 사연을 접수했다. 키크니 작가는 이 중 선정된 실제 사연들을 바탕으로 인트로 일러스트를 완성했다.

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공개된 이미지에는 가족 병간호, 취업 준비 등 일상 속 힘겨운 순간을 노래로 견뎌낸 이들의 이야기가 담겼다.

제작진은 "평범한 사람들의 사연을 공감대 높은 콘텐츠로 소개해 온 키크니 작가가 프로그램의 취지에 부합한다고 판단해 협업을 진행했다"며 "시청자들의 실제 삶과 진심을 중심에 둔 만큼 음악을 넘어선 공감을 전할 것"이라고 전했다.

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MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'는 오는 21일 화요일 오후 9시에 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com