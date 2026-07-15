'1200억 유산 공방' 속...구준엽, 홀로 故 서희원 묘소 찾아 '눈물 뚝뚝'

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[스포츠조선 김준석 기자] 고(故) 서희원의 1200억 원대 유산을 둘러싼 공방이 이어지는 가운데, 남편 구준엽이 홀로 고인의 묘소를 찾아 추모한 사실이 알려졌다

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홍콩 매체는 최근 구준엽이 지난 8일 대만 신베이시 진바오산에 있는 서희원의 묘소를 찾았다고 보도했다.

보도에 따르면 구준엽은 별다른 수행원 없이 홀로 묘소를 찾았으며, 묘 앞에 앉아 태블릿PC로 서희원의 생전 영상을 한동안 바라봤다.

이후 고개를 숙인 채 눈물을 닦는 모습이 현장을 찾은 추모객들에게 목격된 것으로 전해졌다.

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구준엽은 서희원이 세상을 떠난 이후에도 꾸준히 묘소를 찾아 고인을 추모해온 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.

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이 같은 근황이 전해진 가운데, 중화권에서는 서희원의 유산 상속 문제에도 관심이 집중되고 있다.

최근 대만 현지에서는 구준엽이 법적으로 보장된 상속권을 아직 포기하지 않은 상태이며, 두 자녀 측 법률대리인과 함께 유산 분할을 위한 조정 절차에 참석할 예정이라는 보도가 나왔다.

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또한 서희원의 모친이 구준엽에게 상속 포기 관련 서류에 서명해 달라고 요청했다는 주장도 제기되면서 다양한 관측이 이어지고 있다. 다만 구준엽 측은 이와 관련해 별도의 입장을 밝히지 않고 있다.

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서희원은 2011년 중국 사업가 왕샤오페이와 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 2021년 이혼했다.

이후 20여 년 전 연인이었던 구준엽과 재회해 2022년 부부의 연을 맺었지만, 지난해 2월 일본 가족여행 중 독감에 따른 폐렴으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.

현지에서는 서희원이 남긴 유산이 약 1200억 원 규모에 달하는 것으로 알려졌다. 약 160억 원 상당의 펜트하우스를 비롯한 부동산과 금융자산 등이 포함된 것으로 전해졌으며, 대만 상속법상 별도의 유언장이 없을 경우 배우자와 자녀가 법정 상속인이 된다.

narusi@sportschosun.com