김부장 가고 형사 온다…안보현·정은채 '재벌X형사2', 메인 포스터 공개

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'가 주연 배우 안보현과 정은채의 모습이 담긴 메인 포스터를 공개했다.

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드라마 '김부장' 후속으로 오는 8월 7일 첫 방송 예정인 '재벌X형사2'는 재력으로 사건을 해결하는 재벌형사 진이수(안보현)와 새로운 팀장 주혜라(정은채)의 공조 수사극이다. 2026년 SBS 금토 드라마 라인업의 시즌제 기대작 중 하나로 꼽힌다.

공개된 메인 포스터는 슈퍼카에 기댄 진이수와 올 블랙 작전복 차림의 주혜라를 대비시켜 보여준다. 극 중 진이수는 노련해진 수사 감각을 더한 재벌형사로 등장하고, 주혜라는 대테러팀 에이스 출신의 베테랑 팀장이자 과거 경찰학교 교관 시절 교육생이었던 진이수를 엄하게 지도했던 인물로 설정됐다.

포스터에 적힌 문구 'THE RICHEST WAY TO CATCH EVIL'은 이번 시즌에서도 이어질 재력을 활용한 수사 방식을 나타낸다.

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제작진은 "이번 시즌에서는 진이수의 재력 수사에 주혜라의 카리스마가 더해져 공조의 스케일과 속도감이 한층 강화됐다"며 "서로 다른 성향의 두 인물이 범죄 소탕을 위해 발휘할 시너지를 기대해 달라"고 전했다.

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SBS 금토드라마 '재벌X형사2'는 오는 8월 7일 금요일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com