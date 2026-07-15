진선규, ♥박보경 발언에 등골 서늘 "먼저 죽으면 날 같이 묻겠다고" ('옥문아')

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 진선규가 아내 박보경의 말에 등골이 서늘했던 경험담을 털어놓는다.

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오는 17일 금요일 오후 10시 10분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 '한예종'에서 만나 27년간 우정을 지켜오고 있는 배우 진선규와 이희준이 출연한다.

이날 방송에서는 진선규가 배우 박보경과의 달콤살벌한 부부 생활을 공개할 예정.

결혼 17년 차라고 밝힌 진선규는 최근 아내 박보경과 대화를 나누다가 오싹해진 일화를 털어놓는다. 진선규가 죽음에 대해 가족들과 얘기하던 중 "자식들한테는 엄마가 있어야 하니까 죽는 순서는 내가 먼저 죽는 게 낫겠다"라고 말하자, 아내 박보경이 "만일 내가 먼저 죽으면 여보랑 같이 묻어달라고 할 거야"라고 말했다며 등골이 서늘했던 순간을 고백한 것. 톡 쏘는 말솜씨로 진선규를 들었다놨다하는 아내 박보경의 에피소드는 본 방송을 통해 확인 가능.

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한편, 이날 옥탑방에서는 진선규와 이희준의 한예종 시절 일화도 대방출된다.

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진선규는 한예종에 입학하고 싶어 한예종 내 동아리부터 들어왔던, 이희준의 열정 넘쳤던 20대 시절을 회상했다. "20대 이희준은 부드러운 이병헌 선배님 같았다"라고 털어놓은 진선규는 순수한 연기 열정으로 가득 찼던 이희준을 떠올리며 극찬을 아끼지 후문.

이어 이희준은 한예종에서 유명했던 이른바, 진선규의 무수면 아르바이트 에피소드를 털어놓아 관심을 끈다. 한예종 재학 시절, 진선규는 학교가 끝나면 편의점으로 직행해 학교 수업과 편의점 아르바이트에 24시간을 쏟았다는데. 급기야 3일간 무수면 아르바이트 끝에 피로누적으로 지하철에서 고꾸라진 사연까지 털어놓을 예정. 진선규가 3일간 잠도 자지 못하고 아르바이트와 학교 수업을 병행해야만 했던 사연은 오는 17일 금요일 오후 10시 10분 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.

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wjlee@sportschosun.com