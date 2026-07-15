고소영, 43세 노산에 '극성 태교' 고백…"김치 한 조각도 안 먹었다"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 39세와 43세에 출산하며 노산에 대한 걱정으로 '극성 태교'를 했던 사연을 털어놨다.
술은 물론 김치 한 조각도 먹지 않고, 클래식 음악과 요가까지 챙겼다고 밝히며 당시의 강박적인 관리 과정을 솔직하게 고백했다.
지난 14일 공개된 유튜브 채널 '고소영'에는 '숨겨진 연예계 주당! 고소영이 술 잘 마시게 된 이유 (여배우 주량 1위, 남편반응)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 고소영은 유튜브 구독자 10만 명 돌파를 기념해 제작진과 식사를 하던 중 과거 주량에 대한 이야기를 나눴다.
그는 "한창 때는 무한대로 마시기도 했다. 술이 잘 들어가는 날이 있다. 대신 숙취가 심하다"고 털어놨다.
이어 '임신했을 때는 술을 어떻게 참았냐'는 질문을 받자 "모성애가 참 대단하더라"며 "술은 입에도 대지 않았고 김치도 한 조각 안 먹었다"고 답해 모두를 놀라게 했다.
고소영은 "엄마가 먹는 것이 탯줄을 통해 아이에게도 영향을 준다고 생각하니까 먹는 것 하나까지 엄청 예민하게 관리하게 되더라"며 "지금 생각해 보면 사실 그렇게까지 할 필요는 없었던 것 같다"고 웃으며 말했다.
특히 그는 첫째 아들을 39세, 둘째 딸을 43세에 출산한 사실을 언급하며 "내가 노산이지 않았나. 그래서 더 강박적으로 관리했다"고 밝혔다.
이어 "매일 아침 클래식 음악을 듣고 요가를 하고 책도 읽어주면서 태교를 했다"며 아이를 위해 최선을 다했던 당시를 떠올렸다.
한편 1972년생인 고소영은 지난 2010년 배우 장동건과 결혼해 같은 해 첫째 아들을 얻었으며, 2014년 둘째 딸을 출산했다. 현재 1남 1녀를 두고 행복한 가정을 꾸리고 있다.
narusi@sportschosun.com