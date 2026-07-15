NCT127, SM과 전원 재계약 체결 "활동 전폭 지원하겠다" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] NCT127이 전원 재계약에 성공했다.

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SM엔터테인먼트(이하 SM) 측은 15일 "멤버 쟈니, 태용, 유타, 도영, 재현, 정우, 해찬이 그간 쌓아온 굳건한 팀워크와 당사와의 깊은 신뢰를 바탕으로 NCT 127로서 전원 재계약을 체결했음을 알려드린다"고 밝혔다.

SM 측은 "NCT 127은 2016년 7월 7일 데뷔 이후 10년이라는 시간 동안 팬 분들의 뜨거운 지지와 사랑 속에서 K팝을 대표하는 아티스트로 자리매김했다. 그 눈부신 여정을 함께해 주신 멤버들과 팬 여러분께 다시 한번 감사 드린다"며 "당사는 앞으로도 NCT 127의 활동을 전폭적으로 지원하며 든든한 동반자가 되겠다"고 밝혔다.

한편, NCT127은 내달 25일 새 정규앨범을 발매한다.

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wjlee@sportschosun.com

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다음은 SM엔터테인먼트 측 입장 전문

안녕하세요. SM엔터테인먼트입니다.

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NCT 127에게 언제나 변함없는 사랑과 응원을 보내주시는 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

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멤버 쟈니, 태용, 유타, 도영, 재현, 정우, 해찬이 그간 쌓아온 굳건한 팀워크와 당사와의 깊은 신뢰를 바탕으로 NCT 127로서 전원 재계약을 체결했음을 알려드립니다.

NCT 127은 2016년 7월 7일 데뷔 이후 10년이라는 시간 동안 팬분들의 뜨거운 지지와 사랑 속에서 K팝을 대표하는 아티스트로 자리매김했습니다. 그 눈부신 여정을 함께해 주신 멤버들과 팬 여러분께 다시 한번 감사드립니다.

당사는 앞으로도 NCT 127의 활동을 전폭적으로 지원하며 든든한 동반자가 되겠습니다.

앞으로도 NCT 127에게 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다.

감사합니다.