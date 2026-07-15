추성훈 딸 추사랑, 키 172cm에 몸무게가 무려...14살의 드레스 자태 ('편스토랑')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '신상출시 편스토랑' 야노시호가 사랑이를 위해 사춘기 파티를 준비한다.

Advertisement

7월 16일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 긍정의 여왕 야노시호가 사춘기를 맞이한 딸 사랑이와 특별한 하루를 보낸다. 이 과정에서 야노시호가 딸을 위해 준비한 상상 초월 선물부터 톱 모델인 엄마의 DNA를 그대로 물려 받아 벌써부터 우월한 사랑이의 피지컬도 공개된다고 해 '편스토랑' 본 방송에 대한 기대를 더한다.

이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 "사춘기는 당연한 성장과정이니까 긍정적으로 바라보는 것이 좋다고 생각한다"라며 사랑이를 위한 깜짝 선물로 직접 '사춘기 파티'를 준비했다. 사랑이가 입을 예쁜 옷, 풍선 장식, 식순까지 준비한 야노시호는 "(사랑이가) 기뻐할 것"이라며 기대했다. 과연 롤러코스터 같은 감정 기복을 보이는 사춘기 사랑이는 엄마의 깜짝 선물에 어떤 반응을 보일까.

그런가 하면 야노시호의 딸바보 면모도 포착됐다. 자신이 준비한 옷으로 갈아입은 딸 사랑이를 보고 "인어공주 같다"라며 눈을 반짝반짝 빛낸 것. 이때 톱 모델 엄마를 꼭 닮아 비현실적인 사랑이의 피지컬이 시선을 강탈했다. 이에 야노시호는 즉석에서 사랑이의 신체검사를 진행했다. 14세 사랑이의 키는 무려 172cm. 엄마 키만큼 커진 것.

Advertisement

이어 공개된 사랑이의 체중 역시 놀라움 그 자체였다는 전언이다. VCR을 지켜보던 '편스토랑' 식구들이 입을 모아 "정말 많이 컸다", "엄마를 꼭 닮았다"라며 감탄했다고.

Advertisement

톱 모델 엄마 못지않게 우월한 사랑이의 피지컬, 그런 딸을 보고 한껏 텐션 업 된 야노시호의 파워워킹은 물론 야노시호의 깜짝 사춘기 파티에 대한 사랑이의 반응까지 모두 만날 수 있는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 7월 17일 목요일 저녁 8시 30분 방송된다.

wjlee@sportschosun.com