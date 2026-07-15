오상진♥김소영 아들, 3개월인데 벌써 '180cm 이상' 예측..."외가 쪽이 전부 185cm"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김소영이 생후 3개월 된 둘째 아들 수호의 남다른 성장 속도를 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

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김소영은 15일 "미래 수호의 키를 예측해달라"는 한 네티즌의 질문에 "아빠(오상진·180cm)보다는 크지 않을까요"라고 답했다.

김소영의 예상에는 이유가 있었다. 그는 "외할아버지(185cm), 외삼촌(185cm)이 큰 편이라…"라며 가족들의 큰 키를 언급했다.

아들 수호가 부모 양가의 좋은 신체 조건을 물려받아 또래보다 큰 키로 성장할 가능성을 기대한 것.

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실제로 수호는 생후 3개월이라는 어린 나이에도 빠른 성장세를 보이며 김소영을 놀라게 하고 있다.

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최근 공개된 유튜브 채널 '김소영이 띵그리TV' 영상에서 김소영은 수호의 성장 근황을 전했다. 그는 "다른 아기들은 보통 S 사이즈를 쓰는데, 수호는 아빠를 닮아서 성격이 급한지 벌써 이것도 작아졌다"며 "이제 더 큰 젖병을 사야 할 것 같다"고 말했다.

작은 변화에도 아이의 성장 속도를 체감하고 있는 엄마의 일상이 담기면서 많은 관심을 받았다.

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한편 김소영은 지난 2017년 MBC 아나운서 출신 방송인 오상진과 결혼했다. 두 사람은 2019년 첫째 딸을 품에 안았으며, 이후 약 5년 만인 지난 4월 3일 건강한 둘째 아들을 출산하며 두 아이의 부모가 됐다.

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shyun@sportschosun.com