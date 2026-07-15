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이소라, 짝사랑 고백 "마음에 드는 사람 생겨, 혼자 좋아하다 혼자 이별" ('유퀴즈')

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이소라, 짝사랑 고백 "마음에 드는 사람 생겨, 혼자 좋아하다 혼자 이별" ('유퀴즈')

[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 이소라가 신곡에 얽힌 비화를 고백한다.

15일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 공식 계정을 통해 이소라 출연 선공개 영상을 게재했다.

이소라는 예전과 많이 달라졌다며 "옷 같은 것도 예전에는 거의 검은색 옷만 입었는데 밝은 옷 입는 재미가 생겼다. 확실히 바뀐 거 같다"고 밝혔다.

최근 7년 만에 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게'로 돌아온 이소라. 이소라는 신곡에 얽힌 이야기를 솔직히 밝혔다. 이소라는 "사실 제가 요 얼마간 마음에 드는 사람 생겼었다. 저 혼자 마음 속에서 그 사람이 너무 좋은 거다. 그래서 혼자 좋아하다가 이별도 혼자 했다. 마음 속으로"라고 짝사랑을 고백했다.

이소라, 짝사랑 고백 "마음에 드는 사람 생겨, 혼자 좋아하다 혼자 이별" ('유퀴즈')

유재석은 "그 분에게 마음도 조금도 안 전했냐"고 놀랐고 이소라는 "전혀. 그 분은 전혀 모른다"고 밝혔다. 이소라는 "사랑 얘기는 제 얘기가 아니면 노래가 잘 안 돼서 이 노래 가사를 썼다"며 '유퀴즈'에서 처음으로 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게' 무대를 선보인다.

이소라는 과거 한 인터뷰를 통해 명곡 '바람이 분다' 탄생 비화에 대해 "숨도 쉬지 못할 만큼의 사랑을 했다"고 밝힌 바 있다. 이소라는 "저는 노래할 때 가사를 보면서 부른다. 그러면 좀 더 선명하다. 그럴 때마다 그때 생각이 난다"며 "너무 힘들었다. 잊기가 힘들었다"고 털어놔 궁금증을 모은다.

한편, 이소라가 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 이날 밤 8시 45분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

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