이소라, 짝사랑 고백 "마음에 드는 사람 생겨, 혼자 좋아하다 혼자 이별" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 이소라가 신곡에 얽힌 비화를 고백한다.

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15일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 공식 계정을 통해 이소라 출연 선공개 영상을 게재했다.

이소라는 예전과 많이 달라졌다며 "옷 같은 것도 예전에는 거의 검은색 옷만 입었는데 밝은 옷 입는 재미가 생겼다. 확실히 바뀐 거 같다"고 밝혔다.

최근 7년 만에 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게'로 돌아온 이소라. 이소라는 신곡에 얽힌 이야기를 솔직히 밝혔다. 이소라는 "사실 제가 요 얼마간 마음에 드는 사람 생겼었다. 저 혼자 마음 속에서 그 사람이 너무 좋은 거다. 그래서 혼자 좋아하다가 이별도 혼자 했다. 마음 속으로"라고 짝사랑을 고백했다.

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유재석은 "그 분에게 마음도 조금도 안 전했냐"고 놀랐고 이소라는 "전혀. 그 분은 전혀 모른다"고 밝혔다. 이소라는 "사랑 얘기는 제 얘기가 아니면 노래가 잘 안 돼서 이 노래 가사를 썼다"며 '유퀴즈'에서 처음으로 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게' 무대를 선보인다.

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이소라는 과거 한 인터뷰를 통해 명곡 '바람이 분다' 탄생 비화에 대해 "숨도 쉬지 못할 만큼의 사랑을 했다"고 밝힌 바 있다. 이소라는 "저는 노래할 때 가사를 보면서 부른다. 그러면 좀 더 선명하다. 그럴 때마다 그때 생각이 난다"며 "너무 힘들었다. 잊기가 힘들었다"고 털어놔 궁금증을 모은다.

한편, 이소라가 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 이날 밤 8시 45분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com