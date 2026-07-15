박정수, 거제서 '역주행' 리센느와 '우연한 만남'…"너희 때문에 야호 하러 왔다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박정수가 거제 여행 중 걸그룹 리센느와 우연히 만났다.

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15일 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 '실제상황 거제도 여행 중에 리센느를 마주칠 확률은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

여행 도중에는 예상치 못한 특별한 만남도 성사됐다. 최근 유튜브를 중심으로 '거제 야호' 밈을 탄생시키며 역주행 신드롬을 일으킨 걸그룹 리센느 멤버들과 우연히 마주친 것.

박정수는 리센느를 보자 반갑게 인사를 건넸고, 멤버들은 "유튜브 보고 거제까지 왔다"며 팬심을 드러냈다. 이에 박정수는 "너희들 때문에 여기에 왔다. 다들 거제에서는 '야호'를 해야 한다고 하더라. 나는 '왜 꼭 거제에서 야호를 해야 하냐'고 물었다"며 웃음을 터뜨렸다. 이는 리센느가 유행시킨 '거제 야호' 밈을 언급한 것으로 현장을 한층 화기애애하게 만들었다.

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이어 리센느 멤버들의 제안으로 박정수는 직접 '거제 야호' 챌린지에 도전했다. 멤버들이 "거제"를 외치자 박정수는 특유의 콧소리를 섞어 힘차게 "야호!"를 외쳤고, 현장에 있던 모두가 함께 따라 하며 웃음을 터뜨렸다. 챌린지를 마친 박정수는 "참 별걸 다 한다"며 멋쩍어하면서도 끝까지 밝은 미소로 팬서비스를 이어갔다.

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리센느 멤버들은 "배우님이 거제까지 오셔서 함께 '야호'를 해주셔서 믿기지 않는다"고 감격했고, 박정수는 "열심히 너희 음악 들을게"라며 따뜻한 응원을 건넸다. 서로 사진 촬영까지 함께한 양측은 훈훈한 분위기 속에서 작별 인사를 나누며 세대를 뛰어넘은 특별한 만남을 완성했다.

olzllovely@sportschosun.com