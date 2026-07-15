김강우, 사춘기 子 스트레스 토로 "방에 들어가면 잔소리 터져서 안 들어가"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김강우가 사춘기 아들의 행동에 스트레스를 토로했다.

Advertisement

15일 김강우의 유튜브 채널에는 '"여보… 나 엄마 보고 싶어" 사춘기 아들 스트레스에 엄마 보러 본가 간 사연 (ft. 방배동 브런치 카페)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김강우는 아내와 브런치 데이트를 하던 중 지나가는 사람을 보며 "안 덥나"라고 말했다. 이에 아내가 "다른 사람 문제가 아니다. 당신 아들 기모 점퍼 입고 갔다"고 하자 김강우는 "미친 거 아니냐. 왜 그러냐"며 당황했다.

아내는 "중학생들이 그렇더라. 점퍼 왜 입고 다니는지 모르겠다. 엄마들이 제일 이해할 수 없는 한 가지"라며 한숨을 지었다.

Advertisement

그러자 김강우는 "그거만 이해 안 되냐. 다 이해 안 된다. 나는 요즘에 모든 게 이해 안 된다. 터치하지 말아야 하나"라며 사춘기를 맞은 아들로 인한 고민을 털어놨다.

Advertisement

아내는 "그러다 지나가는 거다. 사춘기 때 제일 듣기 싫은 소리가 잔소리라고 하더라"며 "어느 정도는 참아라. 매번 계속하지 말고"라고 남편을 달랬다.

하지만 김강우는 "잔소리를 안 할 수가 없다. 나는 걔 방에 안 들어간다. 들어가는 순간 잔소리가 터진다"고 말했다. 이에 아내는 "책꽂이 사이에 양말 두 켤레가 들어가 있다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

또 김강우는 "그전까지는 귀여운 맛에 키웠는데 이제는 귀여운 짓도 안 한다. 내가 존댓말 하라고 했더니 태은이는 죽어도 못 하겠다고 선언했다"고 말했다.

Advertisement

아내는 "재아는 당신이랑 아예 말을 안 하겠다고 했다. 자기는 도저히 자존심이 상해서 존댓말을 쓸 수가 없다고 하더라"고 전해 웃음을 안겼다.