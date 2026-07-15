황광희, 소속사 선배 서인영 '인성 폭로'…"클럽 가느라 후배 잡도리 못해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 황광희가 소속사 선배 서인영이 '후배 잡도리'를 하지 않은 이유를 폭로했다.

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15일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '소속사 직속후배 황광희가 폭로하는 서인영 역대급 인성'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 서인영은 소속사 후배 황광희와 과거 몸담았던 스타제국 사옥을 함께 찾았다. 사옥 앞에서 황광희는 "후배 걸그룹들이 들어오면 보통은 시기하거나 견제하기 마련인데, 서인영은 그런 모습을 한 번도 본 적이 없다. 항상 자기 할 일만 했다"고 회상했다.

그러자 서인영은 예상 밖의 이유를 털어놔 웃음을 자아냈다. 그는 "왜 그런 줄 아냐"며 "클럽 가느라 바빴다. 난 지금 여기 있는게 중요한게 아니라 끝나고 애들이랑 약속이 먼저였다"고 말해 현장을 폭소케 했다.

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황광희도 맞장구 치며 "(스케줄 갔다 들어오며) 매니저에게 '나 안무연습 30분'이라고 한다"면서 "열심히 안무 연습을 하다가 김치찌개 냄새를 맡고 밥까지 말아 먹는다"고 증언했다.

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이에 서인영은 "밤새 놀려면 속을 든든하게 채워야 했다"며 "김치찌개에 밥까지 말아 먹고 화장을 더 진하게 한 뒤 바로 클럽으로 향했다"고 고백했다.

황광희는 "누나는 정말 후배들을 잡거나 시기하는 스타일이 아니었다"며 "연습실에 새 걸그룹 연습생들이 있어도 전혀 신경 쓰지 않았다. 항상 자기 예쁜 것에만 집중했다"며 의외의 인성을 강조해 웃음을 안겼다.

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이에 서인영은 "후배들을 신경 쓸 시간이 어디 있었냐. 나는 놀러 갈 생각뿐이었다"는 듯 특유의 솔직한 입담을 이어갔고, 황광희는 "그래서 더 쿨한 선배처럼 보였던 것 같다"고 웃으며 당시를 떠올렸다.

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olzllovely@sportschosun.com