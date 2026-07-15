조혜련, 하루 만에 4kg 빠진 충격 경험..."안 쉬고 찍었더니 살 빠져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 조혜련이 다이어트 비디오 촬영 중 하루 만에 4kg을 뺀 놀라운 경험을 털어놨다.

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15일 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'에는 '누가 요즘 마운자로 맞아? 다이어트 주사에 맞짱 선포한 조혜련ㅣ태운자로 EP.01 라인업 공개 (강호동, 박명수, 김종국, 허경환)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 "사람들이 댓글 쓴 거 보니까 원하는 게 몇 가지가 있는데 그중 하나가 살을 빼게 해달라고 하더라"며 "내가 다이어트로 8kg을 빼고 남동생이 17kg을 뺐다. 내가 구독자들의 다이어트를 책임져야겠다"고 말했다.

그는 "하지만 내가 밥 먹는 입을 틀어막을 수도 없고 운동 안 하는데 끌고 들어갈 수도 없지 않냐. 그래서 어떻게 할까 고민하다가 너무 좋은 아이디어가 떠올랐다"며 "요즘 위고비, 마운자로 맞는데 물론 효과는 있지만 요요현상이 있다. 그래서 다이어트 비디오를 만들자고 생각했다"고 밝혔다.

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무려 27년 전 첫 다이어트 비디오를 만들었다는 조혜련은 "다이어트 댄스 비디오를 만들고 히트쳐서 그다음에 만든 게 태보였다. 태권도와 복싱을 접목한 것"이라고 설명했다.

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조혜련은 과거 태보 촬영 당시를 떠올리며 "비디오 찍을 때 안 쉬고 찍었다. 1탄 28분, 2탄 33분 다섯 테이크를 돌렸더니 하루에 4kg이 빠졌다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

태보의 새로운 버전으로 '태운자로'를 내세운 조혜련은 "태보를 함으로써 마운자로 효과를 내는 거다"라고 자신했다. 이어 "기본자세가 10분을 계속 움직이는데 살 빠지고 엄청 건강해진다. 근육도 장난 아니게 생긴다. 식욕 생기는 것도 당연한데 내가 습관을 제대로 들이면 운동한다고 해서 막 먹지는 않는다"고 덧붙였다.