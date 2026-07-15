장영란 "돈 넘쳐 보자마자 질렀다고"…절친 CEO 이모란, 용산 별장 최초 공개

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 장영란이 자수성가 CEO 20년 차 필라테스 강사인 이모란의 네 번째 별장을 찾았다.

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15일 공개된 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '명품이 굴러다니는 장영란 절친 '럭셔리 용산 별장' 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장영란은 절친 이모란의 용산을 찾았다. 그는 "돈이 넘쳐 나서 보자마자 질렀다고 하더라"면서 "'A급 장영란' 이후로 세계에서 난리여서 한 달에 XX씩 번대"라고 밝혀 제작진을 놀라게 했다.

이어 장영란은 "(이모란이) '언니 제발 별장 와서 내가 대접할 기회를 줘'라고 해서 남편이 오늘 새벽 2시에 오냐고 묻더라"라고 해 웃음을 자아냈다.

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공개된 이모란의 집 안 곳곳은 고가의 예술품과 인테리어로 채워졌다. 이에 장영란은 "여기 호텔 같다", "하나하나 다 작품이고 스토리"라며 놀라움을 감추지 못했다.

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특히 이모란은 "가방에는 더 이상 눈이 가지 않는다. 오히려 이런 원석과 작품이 좋다"며 취향이 달라졌다고 밝혔다. 에르메스 잔과 희귀 조명, 수천만 원 상당의 거울 등 다양한 소장품을 소개했고, 장영란은 "가방보다 이런 물건은 평생 가져갈 수 있으니 너무 좋다"며 공감했다.

두 사람의 대화는 화려한 별장 자랑에서 끝나지 않았다. 이모란은 과거 어려웠던 시절을 떠올리며 "아기 기저귀 한 장이 300원이었는데 그 돈이 아까워 '오줌 한 번만 더 참자'고 생각했던 적도 있다"고 털어놨다. 이어 "커피 한 잔 사 먹는 것도 아까웠고, 지하철 대신 걸어 다니며 버텼다"고 회상했다.

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이를 들은 장영란 역시 "고생했더니 결국 빛을 보는 것"이라며 응원을 보냈고, 이모란은 "이건 사치가 아니라 나를 위한 힐링"이라고 자신의 소비 철학을 밝혔다.

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또한 이모란은 "돈이 없을 때는 취향을 알 여유도 없었다. 이제는 내가 어떤 것을 좋아하는지 알게 됐다"며 "가방보다 오래 간직할 수 있는 작품과 공간에 투자하는 것이 행복"이라고 말했다.

영상 말미 장영란은 "이렇게 성공해서 정말 너무 기분이 좋다"며 친구의 성공을 진심으로 축하했다. 이어 "더 성공해서 좋은 일도 많이 하고, 더 많은 사람들에게 힘이 됐으면 좋겠다"고 덕담을 전하며 훈훈하게 마무리했다.

olzllovely@sportschosun.com